В период, когда автомобиль уже стал неотъемлемой частью комфортной жизни, важным направлением развития для UzAuto Motors является не только продажа, но и сервисное обслуживание транспортных средств. А качественное послепродажное обслуживание не представляется возможным без качественных запасных частей и комплектующих, одобренных производителем.





Крупным партнером UzAuto Motors по сервисному обслуживанию и повышению доступности заводских запчастей и комплектующих автомобилей Chevrolet является cеть мультибрендовых сервисных станций и магазинов запчастей AVTOritet.





Сотрудничество компаний UzAuto Motors и AVTOritet позволяет расширить сеть сервисов гарантийного обслуживания автомобилей Chevrolet, соответствующую стандартам GM. Кроме того, поставка комплектующих деталей и запчастей для центров AVTOritet напрямую со складов UzAuto Motors позволяет обеспечить клиентов качественным сервисом по привлекательной стоимости.

На сегодняшний день сервисным станциям и торговым точкам AVTOritet со стороны UzAuto Motors доставляются компоненты и автозапчасти GM Genuine. Они высококачественны, надежны и просты в установке. Каждый продукт разработан и утвержден автомобильной корпорацией General Motors Engineering.





Помимо продукции GM Genuine для заказа доступны запчасти и компоненты местных производителей, а также широкий ассортимент кузовных деталей отечественного производства заводского качества.

Дальнейшее развитие партнерских отношений компаний подразумевает расширение торговой и сервисной сети AVTOritet и увеличение ассортимента запасных частей для автомобилей Chevrolet. Это позволит сделать сервис доступным для автолюбителей.





Целью компаний является перспективное сотрудничество, основанное на доверии, уважении и отличном сервисе. Потребителей приятно удивят гарантированное качество, длительный срок службы, а также цены на автозапчасти.

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