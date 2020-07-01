Темой сессии Международного пресс-клуба в среду стал трагический инцидент в Андижане, связанный с пытками задержанного в отделе внутренних дел.

«Жуткое происшествие, случившееся 30 мая в Андижане, преступление, совершенное нашими сотрудниками, — это огромное пятно на нашей системе. Как бы мы в дальнейшем ни старались, это пятно будет напоминать нам о наших недостатках», — сказал пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиясов.

Сразу после инцидента в Андижане руководство УВД Андижанской области, представители хокимията и прокуратуры навестили семью погибшего Алижона Абдукаримова и принесли свои извинения. Они оказывали помощь во время лечения и после смерти жителя Андижана. Об этом не сообщалось в СМИ, потому что семья не желала огласки, сообщил руководитель пресс-службы МВД.

«После такого случая, — признал он, — сколько бы извинений [МВД] ни приносило, все равно будет недостаточно. Примет семья извинения или не примет — это тоже большая тема. Мы как органы внутренних дел продемонстрируем извинения своей службой, своими действиями, приносим извинения».

Пресс-секретарь Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов подчеркнул, что суд над виновными в пытках жителя Андижана, приведших к его смерти, будет открытым и прозрачным, и на него будут допущены журналисты.

Накануне на совещании президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что трагические события в ОВД Андижана и Чиракчинского района должны разбудить руководителей системы и призвать их сделать конкретные выводы.

Алижон Абдукаримов скончался в больнице 11 июня, спустя 13 дней после того, как был доставлен в ОВД. Сообщалось, что сотрудники отдела уголовного розыска пытали и незаконно удерживали пострадавшего. В отношении сотрудников ОВД, обвиняемых в соврешении преступления, возбуждено уголовное дело.

В начале года похожий инцидент произошел в Кашкадарьинской области. Сотрудники Чиракчинского районного отдела внутренних дел пытались скрыть факт избиения 32-летнего мужчины, который впоследствии скончался.