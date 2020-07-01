Хокимы областей, районов и городов, а руководители отраслей в месячный срок разработают совместно со вновь созданным Агентством по противодействию коррупции программу «Без коррупции», сообщила пресс-служба президента по итогам совещания под председательством главы государства.

Основной задачей программы «Без коррупции» будет обеспечение открытости и прозрачности, а также цифровизация деятельности ведомств, отмечается в сообщении.

Кроме того, агентству совместно с общественностью и СМИ надлежит изучать восприятие коррупции среди населения и предпринимателей и оценивать деятельность государственных органов. Состояние антикоррупционной работы новый орган ежегодно будет представлять в национальном докладе президенту и Олий Мажлису.

В борьбе с коррупцией серьезное внимание будет уделено вопросу подготовки кадров, отмечается в сообщении. Для этого в Академии государственного управления и Ташкентском государственном юридическом университете будут открыты отдельный учебный модуль по изучению проблем коррупции, специальная кафедра и направление магистратуры.

Будут также организованы учебные курсы для руководящих кадров, особенно хокимов, для развития их знаний и навыков в этой сфере, подчеркнули в пресс-службе президента.