С 1 июля «Агробанк» будет выдавать кредиты для физических и юридических лиц по новым процентным ставкам.

Кредиты для физических лиц:

онлайн-микрозайм — 24%;

кредитная карта — 24%.

Кредиты для юридических лиц:

онлайн-кредит — 21%;

револьверный кредит местным производителям — 21%;

револьверный кредит для производства фармацевтической и медицинской продукции — 16%;

револьверные кредиты для производителей плодоовощных — 21%;

кредиты малому бизнесу — 21%.

Также «Агробанк» сообщает, что с 1 июля снижены процентные ставки по текущим видам вкладов и депозитов.

«Агробанк» предлагает физическим лицам вклады в национальной валюте «Эркин», «Мезон», «Имконият» и «Фаровон». Процентная ставка по всем установлена в размере 18%.

К тому же для юридических лиц действует депозит Business Plus. Его процентная ставка составляет:

до 13 месяцев — 15%;

более 13 месяцев — 16%.

Данные изменения действительны для вкладов и депозитов, оформляемых с 1 июля. Процентные ставки по депозитам и сбережениям, которые были открыты ранее, останутся без изменений.

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