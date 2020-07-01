С 1 июля «Агробанк» будет выдавать кредиты для физических и юридических лиц по новым процентным ставкам.
Кредиты для физических лиц:
- онлайн-микрозайм — 24%;
- кредитная карта — 24%.
Кредиты для юридических лиц:
- онлайн-кредит — 21%;
- револьверный кредит местным производителям — 21%;
- револьверный кредит для производства фармацевтической и медицинской продукции — 16%;
- револьверные кредиты для производителей плодоовощных — 21%;
- кредиты малому бизнесу — 21%.
Также «Агробанк» сообщает, что с 1 июля снижены процентные ставки по текущим видам вкладов и депозитов.
«Агробанк» предлагает физическим лицам вклады в национальной валюте «Эркин», «Мезон», «Имконият» и «Фаровон». Процентная ставка по всем установлена в размере 18%.
К тому же для юридических лиц действует депозит Business Plus. Его процентная ставка составляет:
- до 13 месяцев — 15%;
- более 13 месяцев — 16%.
Данные изменения действительны для вкладов и депозитов, оформляемых с 1 июля. Процентные ставки по депозитам и сбережениям, которые были открыты ранее, останутся без изменений.
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