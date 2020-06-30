Президент Шавкат Мирзиёев поздравил молодых узбекистанцев с Днем молодежи, который отмечается в стране 30 июня. Текст поздравления опубликовала пресс-служба главы государства.

В своем обращении руководитель страны подчеркнул растущую роль и участие молодежи в реализации общественно-политических и экономических реформ.

«Миллионы юношей и девушек самоотверженно трудятся во всех сферах и отраслях […] Сотни молодых соотечественников, имеющих активную политическую и гражданскую позицию, работают в парламенте страны и местных Кенгашах народных депутатов, на руководящих должностях в органах государственного, хозяйственного управления и власти на местах», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Он отметил, что пандемия коронавируса, а также стихийные и техногенные бедствия в Бухарской и Сырдарьинской областях «стали серьезным испытанием» для народа, в том числе молодежи. «В этих непростых условиях тысячи юношей и девушек проявили настоящее мужество и стойкость, показав пример всем своим сверстникам», — добавил президент.

Глава страны обратил внимание, что большинство участников общенационального движения «Доброта и поддержка» — это молодые люди. Он поблагодарил всю молодежь Узбекистана — военнослужащих, врачей, строителей, предпринимателей, представителей науки, культуры и спорта, активистов Союза молодежи — «за то, что в тяжелые дни испытаний они действительно стали опорой и поддержкой для народа».

Шавкат Мирзиёев также отметил, что «в условиях ужесточения глобальной конкуренции как никогда возрастает потребность в кадрах с высоким интеллектуальным потенциалом». Так, добавил президент, в последние три года количество вузов в стране увеличилось на 60% до 116, последовательно растут квоты приема.

«В центре внимания остается вопрос поддержки молодых семей, являющихся важным фактором сохранения генофонда нации», — говорится в поздравлении.

В частности, за последние три года 2668 молодым семьям оплачен первоначальный взнос для приобретения жилья. В общей сложности на это направили средства в размере 121,2 млрд сумов.

По мнению президента, все более угрожающий характер приобретают «вызовы, направленные на овладение душой и сознанием молодого поколения». «В этой сложной обстановке самой актуальной задачей остается защитить наше юное поколение, наших детей от негативного влияния различных деструктивных сил и течений», — подчеркнул он.

«Сегодня в нашей стране формируется новое поколение, способное достойно продолжить начатую нами огромную работу по построению в родном Узбекистане свободной, благополучной жизни. Дорогие юноши и девушки, никогда не забывайте о том, что наш народ, наша Родина ждут от вас великих дел», — заключил Шавкат Мирзиёев.