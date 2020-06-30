Послание молодым узбекистанцам

Пожелаю молодым сил, потому что впереди будет нелегко, но очень интересно. Не сдаваться несмотря ни на какие трудности, даже если кажется, что всё зря и всё пропало. Пожелаю немного упрямства – без него не всегда удается добиться чего-то. И чтобы ничто не потушило огонь в их сердцах, потому что только с ним жизнь имеет значение.



Во многих людях мне не хватает принципиальности. Часто я вижу, как люди мирятся с тем, с чем нельзя мириться. Как идут на неприемлемые компромиссы. Иногда со своей собственной совестью. Неприемлемо обманывать, особенно обманывать самого себя.



Конечно, поначалу каждый прокол кажется трагедией. Но потом я научился легче от них отходить, забирая с собой только то, что пригодится в дальнейшем – бесценный опыт. Я видел тех, кто почти не ошибался. Они и сейчас там, где были много лет назад, такие же непогрешимые.

