Послание молодым узбекистанцам

30 июня в Узбекистане отмечается День молодежи. Миллионы молодых людей сегодня находятся в начале своего пути. «Газета.uz» попросила успешных соотечественников до 35 лет рассказать об отношении к образованию, жизненных целях, трудностях и Узбекистане мечты.
День молодежи Узбекистана был утвержден президентом Шавкатом Мирзиёевым в 2017 году.
Сегодня молодое поколение страны представляет гигантский кадровый ресурс для последующих лет. Миллионы детей и подростков имеют все шансы стать высококвалифицированными специалистами и приносить пользу обществу.
«Газета.uz» узнала у молодых и успешных людей до 35 лет, что они считают успехом, какими принципами они руководствуются и каким хотят видеть Узбекистан через 10 лет.
Алишер Саъдуллаев 26 лет
Председатель Союза молодежи, первый заместитель советника президента по делам молодежи, науки, образования, здравоохранения и спорта
Я родился и вырос в Джизакской области. В родительской семье нас шесть человек. Папа учитель, мама — домохозяйка. Я не из богатой семьи.
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Когда я поступил в Сингапурский университет, нам было очень сложно. Родители продали дом и землю, чтобы я мог учиться. Это вдохновило меня учиться усерднее, работать и помогать семье. Я учился не ради диплома, а чтобы воплотить свою мечту.
Думаю, что дефицит мест в вузах не остановит настоящих мечтателей. Но если вы не поступили в университет, это не повод опускать руки. В конце концов, это можно сделать позже или вообще никогда, если вы нашли работу мечты и хотите развиваться в своей сфере. Я бы посоветовал только быть упрямыми и верить в себя всегда.
Я никогда не воспринимал всерьез наши молодежные организации.
Я никогда не воспринимал всерьез наши молодежные организации. Видел, как это работает в Европе и США. Это были практические кейсы, когда, например, благодаря волонтерской работе молодой человек мог попасть на стажировку в ООН, строить карьеру и делать масштабные проекты на весь мир. Это все реальные примеры реальных ребят.
Я мечтаю, чтобы и у нас получилось сделать что-то практически полезное для молодых людей. Если Союз молодежи поможет хотя бы 10 талантливым и прорывным ребятам, я здесь не зря.
Работа в Союзе молодежи – это крутая возможность общаться с невероятными ребятами. Когда мне предлагают интервью, я задаюсь вопросом: «Вы сошли с ума? Почему я? Посмотрите, вот он роботов собирает. Может быть, с ним поговорите?»
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Я бы очень не хотел превратиться в классического чиновника. Это затягивает, и я очень боюсь, что уйду в рутину, забуду, зачем пришел. Поэтому для себя решил, что никогда не перестану учиться у ребят вокруг. Каждый из них может вдохновить меня.
Мне бы хотелось передать людям в своем окружении открытое мышление. Этого достаточно, чтобы полностью изменить человека внутренне.
В работе мне критически важно сломать шаблон скучного и тщеславного чиновника, делать что-то практически полезное. Например, хочу добиться увеличения количества молодых кадров на руководящих должностях минимум до 30 процентов.
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Мы не должны сидеть в кабинетах. Давайте работать в поле, узнавать, что нужно на местах. Примером для подражания для меня является президент. Я вижу, как много и эффективно он работает. Мне кажется, этот человек вдохновляет всю команду.
Я очень много читаю. Это не только образование, это возможность расширить мышление. Люблю путешествовать по стране. Каждая поездка всегда открывает второе дыхание.
Мечтаю, чтобы наши ребята отправились с Илоном Маском покорять космос, чтобы через 10 лет Узбекистан стал новым Сингапуром. Чтобы мы вернули себе прошлое величие амбиций, не боялись мечтать по-крупному и верить в себя и выросли до успеха Apple или Google. Возможно, это наивно, но это моя вера в нашу молодежь.
Суна Парк 30 лет
Автор проекта Hashar Week, международный политический консультант
Я родилась в Ташкенте в семье предпринимателей. Когда мне было 6 лет, я переехала в Алматы, где прожила 10 лет. Следующие 11 лет я провела в Лондоне. В Узбекистане живет моя бабушка, и каждый раз, когда я приезжала к ней погостить, мне хотелось остаться здесь пожить.
Я не планировала оставаться в Ташкенте, но в одну из поездок все-таки приняла решение не уезжать, хотя до сих пор все мои вещи в Лондоне.
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У меня два диплома бакалавра – по международным отношениям и искусству, дизайну и медиа. Второй я получила в Университете Ричмонд в Лондоне. Также в Лондонской школе экономики и политических наук я получила степень магистра по глобальной политике.
Мои взгляды в отношении получения образования довольно консервативны. Я считаю, что его важно получить. Но образование и диплом – это не одно и то же. Особенно в наше время – время коммерциализации вузов.
Думаю, что образование — это прежде всего кругозор, книги, формирование личности. Очная учеба в университете – не столько о дипломе, сколько об уникальном жизненном опыте общения, развития жизненных навыков. Это время познания, которое ничто не заменит.
Образование — это процесс, и, как говорил мой профессор, с ним не нужно торопиться.
Но если человек не поступил, совершенно не нужно отчаиваться, потому что образование — это процесс, и, как говорил мой профессор, с ним не нужно торопиться.
Если у вас еще нет высшего образования и вам не удалось поступить в вуз, читайте книги. Не те, что из рекомендаций нумерологов и коучей, а настоящие — философию, классическую художественную литературу, историю и биографии выдающихся личностей — это 50 процентов образования.
Общайтесь с высоко интеллектуальными и духовно развитыми людьми — это 45 процентов образования.
3 процента – сделайте чистку ресурсов, на которые вы подписаны. Потому что ваш кругозор формирует контент, который появляется в ваших лентах.
2 процента – относитесь с долей критики к лидерам мнений. Мнение нужно постоянно формировать, облагораживать, ставить под сомнение. Вот вам и образование без вуза. Все это помогает в навигации по жизни.
Сейчас я работаю в проекте АБР по развитию трех городов Узбекистана в качестве международного эксперта. Кроме того, я являюсь управляющим директором компании The K'orôbe London, сооснователем и управляющим партнером британско-узбекской консалтинговой компании в сфере устойчивого развития SVB Advisory и автором социального проекта Hashar Week. В целом я провожу анализ определенных аспектов государственного управления, разрабатываю стратегии и рекомендации для правительств.
Когда три года назад я переехала из Лондона в Ташкент, я открыла для себя способность и желание трудиться во благо страны, чтобы моим будущим поколениям было хорошо в этой стране.
Мне хочется, чтобы Узбекистан смог сформировать собственный путь развития, а не заниматься слепым копированием моделей других стран. Чтобы главенствовали принципы просвещения и духовного гуманизма.
Чтобы страна не стала обществом безумного потребления, в котором существуют лишь товарно-денежные отношения и одержимость экономическими показателями. Чтобы Узбекистан не стал «как за границей» – страной, усыпанной торговыми центрами, фастфудом и небоскребами.
Несколько месяцев назад я ехала в такси. Была очень голодной. Водитель вез в машине свежие лепешки. Я просто сказала, как прекрасен запах свежего хлеба, а водитель тут же остановил машину и наказал немедленно съесть одну лепешку – самую вкусную в моей жизни. Хочется брать пример с этого великодушного человека.
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Еще мне очень хочется в совершенстве владеть узбекским языком и прочесть «Минувшие дни» Кадыри, диваны Навои, Бабура и стихи Мухаммада Юсуфа в оригинале.
Я не считаю себя успешной. Но я довольна своими результатами на сегодняшний день. Успех однозначно не стоит того, чтобы «прыгать по головам». Прежде всего мне важно иметь благие намерения.
Успех — это иллюзия. Сегодня его со всех сторон пытаются продать и навязать с одинаковыми параметрами. Важно научиться не тонуть в этом и суметь остановиться и прийти к внутреннему балансу. Уровень положительного влияния на людей, страну и общества значительно важнее успеха.
Сегодня все направлено на «твиттерификацию» мысли.
Сегодня все направлено на «твиттерификацию» мысли. Думаю, лучше не сокращать, не срезать углы, а подходить ко всему основательно.
Если удается избежать ошибок – здорово. Но если они уже совершены, нужно суметь здраво оценить ситуацию, посмотреть на все с макроперспективы и идти дальше.
Камолиддин Уринбаев 34 года
Ректор Государственной консерватории Узбекистана, художественный руководитель и главный дирижер Молодежного симфонического оркестра Узбекистана
Я окончил бакалавриат и магистратуру в консерватории в Ташкенте, а затем специалитет в консерватории Москвы.
Безусловно, высшее образование имеет огромное значение, и всегда необходимо стремиться к тому, чтобы суметь поступить в вуз. В университете человек получает глубокие профессиональные знания. Они помогают нам расширять свои взгляды и горизонты, стать уверенным в себе, грамотным профессионалом.
Но саморазвитие гораздо важнее диплома. Сейчас благодаря интернету можно осваивать языки, новые навыки, даже получать профессии без больших финансовых вложений.
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Поэтому всем, кто не поступит, я желаю не сдаваться и не пускать свою жизнь на самотёк. В какой бы мы ни были ситуации, достойный выход и путь для развития всегда найдется.
С самого начала я поставил цель вывести классическую культуру Узбекистана на международный уровень. В нашей стране много талантливых ребят, но при этом мы пока не можем завоевать свое место на международной арене. Для этого нужен целостный подход к искусству: начиная с детей за школьной партой и заканчивая государственной поддержкой. Все многое, что сейчас делается, пока разрозненно и не объединено общей концепцией – больших успехов ждать не придется.
Мой педагог Геннадий Николаевич Рождественский всегда говорил: «Репетиции убивают музыку». При этом он также утверждал, что музыка это труд. Парадокс! Я стараюсь сам и стараюсь научить своих ребят находить этот баланс между сумасшедшим трудом музыканта и «живостью» музыки, трепетом.
Когда я за дирижерским пультом, я уже не я. Проживаю музыку вместе с музыкантами, зрителями. Когда это ощущение присутствует, значит, концерт удался. Это непередаваемо.
Я впервые в роли того, кто должен управлять жизнедеятельностью огромного организма, состоящего из нескольких тысяч человек. Это огромная ответственность, это очень волнительно. В перспективе результаты могут быть очень значительными для всей страны.
Я хочу сделать консерваторию настоящим храмом искусства.
Я хочу сделать консерваторию настоящим храмом искусства, оркестр – достойным крупнейших международных площадок и стать человеком, которым смогут гордиться мои дети. Мечтаю, чтобы музыка была столь же популярна среди молодежи как бизнес, юриспруденция и иностранные языки.
Я хотел бы увидеть молодежь Узбекистана, осознавшую важность активного развития. Хотел бы увидеть их очень живыми, интересующимися, с новыми яркими идеями. Не в погоне за деньгами и финансовым благосостоянием, а занимающихся тем, что им действительно интересно, в чем они хороши.
Пожелаю молодым сил, потому что впереди будет нелегко, но очень интересно. Не сдаваться несмотря ни на какие трудности, даже если кажется, что всё зря и всё пропало. Пожелаю немного упрямства – без него не всегда удается добиться чего-то. И чтобы ничто не потушило огонь в их сердцах, потому что только с ним жизнь имеет значение.
Во многих людях мне не хватает принципиальности. Часто я вижу, как люди мирятся с тем, с чем нельзя мириться. Как идут на неприемлемые компромиссы. Иногда со своей собственной совестью. Неприемлемо обманывать, особенно обманывать самого себя.
Конечно, поначалу каждый прокол кажется трагедией. Но потом я научился легче от них отходить, забирая с собой только то, что пригодится в дальнейшем – бесценный опыт. Я видел тех, кто почти не ошибался. Они и сейчас там, где были много лет назад, такие же непогрешимые.
Дильфуза Куролова 30 лет
Юрист по правам человека
Я родилась в семье финансиста и филолога. Родители самостоятельно поднимались по карьерной лестнице и всегда говорили, что образование и навыки – самое главное в жизни.
У меня было не самое легкое детство, пришлось быстро повзрослеть. Но это позволило мне стать сильнее, человечнее, толерантнее. Наверное, тогда и зародилось сильное стремление бороться за справедливость.
Я никогда не переступлю через справедливость и равноправие.
Я никогда не переступлю через понятия справедливости и равноправия. У меня нулевая терпимость к насилию и превышению полномочий. Важно оставаться человеком.
У меня степень магистра по международному праву Ташкентского государственного юридического университета и степень магистра по безопасности и политике Академии ОБСЕ.
Мне нравится быть полезной обществу, поднимать вопросы гарантии прав человека, вносить конструктивные предложения по совершенствованию судебной системы в стране и бороться за гендерное равенство. Для меня все это очень важно.
Нужно верить в светлое будущее. Лучше бороться и создавать общество, в котором мы бы хотели жить, чем бояться и ныть. Лучше ошибаться, но делать выводы, приобретать опыт, бороться со страхами, адаптироваться к новым условиям.
Я верю, что это доступно каждому. Не стоит мечтать о легких путях. Нужно бороться с коррупцией и непотизмом, идти против сгнившей системы и продвигать благие ценности и принципы.
Я часто работаю с людьми и вижу их подавленность, отчаяние, потерю веры и уверенности. Убеждаю их отстаивать свои права. Ко мне можно обратиться за бесплатной юридической помощью. Очень хочется, чтобы люди находили в себе силы помогать ближним, ведь безразличие – худшее, к чему мы можем прийти.
Я мечтаю об обществе, где не будет стереотипов, давления, притеснений. Особенно по отношению к женщинам. Каждый человек уникален. Люди должны знать свои сильные и слабые стороны. Я бы хотела, чтобы они старались обращать свои недостатки в преимущества.
Акмаль Раимов 26 лет
Руководитель маркетингового агентства Chase Group
Я родился в Навои в семье инженера и доктора. Очень хотел изучать английский язык, что сейчас звучит нормально. Но 10 лет назад сложно было представить себе мальчика из Навои, который хочет работать в рекламе и говорить на английском языке.
Отец рекомендовал мне учить узбекский вместо английского, поэтому первый месяц моих занятий с репетитором оплатил мой брат. Через месяц я смог показать свои способности, и папа поддержал меня, а сейчас он гордится мной.
Я учился в Ташкентском университете информационных технологий на факультете экономики и менеджмента в сфере IT. Знаю, как непросто получить высшее образование, поэтому с уважением отношусь к людям, которые получили диплом.
У нас работает 32 специалиста, и я даже не знаю, у кого из них есть диплом.
Но мир меняется, появляются актуальные профессии, и чтобы заниматься полезным делом, которое приносит заработок, не обязательно заканчивать вуз. У нас в агентстве работает 32 специалиста, и я даже не знаю, у кого из них есть диплом. Навыкам, которые нужны в нашем деле, не обучают в университетах.
Мне кажется, для успеха нужно заниматься полезным делом. Большинство успешных компаний приносят пользу обществу: помогают легко вызвать такси, находить нужную информацию или экономить время.
Идеальный пример успешного человека – Илон Маск. Восхищаюсь им еще с тех пор, когда это не было мейнстримом. Его могут критиковать, а он продолжает заниматься любимым делом и приносить пользу обществу.
Я люблю рекламу. Свою деятельность начинал с ведения страниц в соцсетях, пытался понять форматы. Сейчас мы работаем с новостными сайтами, блогерами, снимаем ролики и получаем огромное удовольствие, когда клиенты благодарят нас за результаты.
В рекламе нельзя сделать то, что уже было сделано кем-то. Приходится всегда находить новые подходы, креативить. Это сложно, но безумно интересно.
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По вечерам я преподаю курс SMM и получаю от этого удовольствие. Сам регулярно узнаю что-то новое.
Я бы хотел некоторое время пожить в другой стране, поработать в международной компании. Мне нравится путешествовать. Меня мотивируют не просто красивые города, а отношение людей к жизни, технологии, инфраструктура.
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Узбекистан сегодня состоит из современной столицы и других однообразных регионов. Я бы хотел, чтобы через 10 лет страна была разной, чтобы города славились своими уникальными особенностями.
Мне кажется, в Узбекистане много талантливых людей, которые могут реализовать крутые проекты. Вряд ли умственные способности сотрудников корпораций Кремниевой долины выше способностей специалистов из Узбекистана. Проблема лишь в том, что наши знания не структурированы, а системы, в которых мы привыкли работать, недостаточно правильно выстроены. Нам нужно время.
Молодым людям не стоит бояться работать бесплатно. Готовьте портфолио смолоду. Родителям, работодателям и себе всегда нужно доказывать свой профессионализм, давать им решения их проблем и потребностей. Тогда они будут вам доверять и больше вкладываться в ваше развитие.
Если родители не поддерживают ваш выбор работы, купите им новый телефон с первой зарплаты. Они дадут вам больше свободы, когда поймут, что вы можете принимать решения самостоятельно.
Совершайте ошибки, если речь идет о бизнесе. Они нужны. Если же вы взяли на себя ответственность учить или лечить других людей, у вас нет права на ошибку.
Я родилась в Ташкенте в обычной узбекской семье со средним достатком. Мои родители из Андижана. У меня четыре сестры.
Закончила Государственный университет мировых языков. Но мне кажется, важность высшего образования в Узбекистане сильно переоценена. Многие вузы не отвечают мировым стандартам. Учебные программы давно пора обновить в соответствии с нынешним временем.
Кроме того, из-за дефицита мест в вузах большинство абитуриентов проваливают вступительные экзамены и, к сожалению, решают для себя, что год потерян зря. Поэтому я бы посоветовала им саморазвиваться. Современным и актуальным профессиям в сфере IT и диджитал можно научиться самостоятельно. Это доступно.
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В свой первый год поступления в вуз я провалила вступительные экзамены и пошла работать. Сейчас я управляющий партнер коммуникационного агентства 8bit и преподаватель в школе актуальных профессий Tehnikum.
К нам в агентство часто приходят кандидаты на работу с высшим образованием, но без элементарных навыков, которые нужны в работе. При найме я ориентируюсь исключительно на личные и профессиональные навыки. Хотя так делают далеко не все работодатели.
Я получаю удовольствие от командной работы над проектами. Меня мотивирует сам процесс и результат совместных усилий. Мне нравится, что в работе я ежедневно встречаю новых интересных людей. Работа позволяет мне творить и делать мир лучше из любой точки мира, где есть интернет.
Для меня успех – это гармония с собой. Для гармонии человеку нужно заниматься тем, чем он горит, приносить пользу обществу и зарабатывать достаточно. Путешествия и впечатления – лучшее, на что можно тратить деньги, они мотивируют жить. На карте мира очень много стран, где хочется побывать вместе с любимыми.
Еще очень важно быть порядочным и честным. Никогда не переступлю через эти и другие общечеловеческие принципы.
Я мечтаю о мире без насилия и дискриминации. Хочу поработать в ООН, защищая интересы уяхвимых женщин в нашей стране. А еще мне хочется побывать в космосе.
Через 10 лет я бы хотела увидеть Узбекистан без коррупции, с идеальной судебной властью и счастливым богатым населением без гендерных стереотипов.
Молодым людям я бы пожелала стремиться к своим целям, много читать, верить в свои мечты, уметь принимать чужую точки зрения и быть тактичными. Не страшно ошибаться, но нужно анализировать свои промахи. Нужно учиться на ошибках, продумывать шаги заранее и заниматься профилактикой ошибок, а не «лечением по факту».
Ахрор Шерматов 31 год
Пластический хирург, один из ведущих хирургов клиники эстетической медицины и пластической хирургии EstiMed
Мне нужно было уйти от истории сына успешного папы.
Я вырос в семье медиков и долго не знал, что вообще существуют другие профессии. Папа дал мне полную свободу выбора профессии и был моим лучшим примером профессионала. Он – мой самый суровый критик и мое же вдохновение. Я благодарен ему за это.
Быть сыном успешного хирурга – огромная ответственность, особенно когда ты выбираешь ту же самую профессию. Чтобы чего-то достичь, мне нужно было уйти от истории сына успешного папы. Очень долго ходили фантастические истории, что папа оперирует, а я фотографирую.
Образование я получил в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском институте им. академика Павлова. Чтобы практиковать вне прямой зависимости от успеха папы, мне пришлось встать за операционный стол достаточно рано – в 26 лет – и приложить много усилий, чтобы найти то, в чем я могу быть успешным. Так я выбрал специализацию – операции на теле.
Наверное, я удивлю, но я хирург, который в целом против пластики. Мне не нравится убеждение «сейчас сделаю грудь и все станет хорошо». Не станет, если в голове бардак. Я работаю над осознанностью пациента. Пытаюсь помочь разобраться, для чего ему нужна операция, и часто отказываю, когда банально просят сделать нереальные вещи. Или хотят пластику ради пластики.
Я не буду выдавать желаемое за действительное, чтобы развести пациента на расходы в клинике.
Если не смогу показать результат, лучше честно скажу об этом. Мне очень важно транслировать жесткую правду. Нет в пластической хирургии легкости и волшебства. Эти операции про боль, кровь и реабилитацию.
Еще мне очень хочется сломать стереотип, что пластическая хирургия – это «уят» (стыд – ред). К сожалению культура стыда у нас строится на базе: лучше быть несчастным, чем довольным собой с помощью пластической хирургии: «Кушнилар нима дейди?» (Что скажут соседи? – ред).
Ошибки врача – это здоровье пациента, иногда вопрос жизни и смерти. В моем случае ошибку, возможно, будет сложно исправить. И самое страшное – я могу навредить. Но я четко знаю, что если бы не факапы, я бы не был сейчас востребованным доктором в свой 31 год.
Дильдора Атаджанова 27 лет
Основатель экспортной компании Teodora Goods
У меня неоконченное высшее образование. Я год училась в Малайзии на инженера. Думаю, если у семьи есть возможность и все ресурсы, чтобы дать образование своему ребенку, конечно, это обязательно нужно сделать. Это определенный период жизни, который нужно пройти. Но если у семьи нет таких ресурсов, не нужно влезать в долги. Образование того не стоит.
Чем меньше возможностей и ресурсов, тем больше свободы. Говорят, когда ты на дне, единственный путь – двигаться вверх.
Мой дед родился в 1900 году. Я его никогда не видела. Когда мне рассказывали о нем, я понимала, что этот человек не мог жить без бизнеса. Он построил мастерскую по производству сундуков, потом делал воздушные шарики, хотя в то время предпринимательство равнялось преступлению. И его сажали за каждое начинание. А он выходил и каждый раз строил успешный бизнес из ничего.
У Узбекистана огромные кредиты, и хотелось бы, чтобы через 10 лет результат оправдал эти средства.
Жахонгир Азимов 28 лет
Журналист
Учиться нужно у каждого человека.
Я выпускник Университета мировой экономики и дипломатии. Сейчас работаю журналистом. Мне посчастливилось превратить свои увлечения в профессию – мне нравится рассказывать истории и мысли других людей.
Я наблюдаю, что к успеху можно и нужно идти, несмотря на наличие или отсутствие высшего образования. Поступление – не должно быть основным фактором покорения вершины.
В последнее время я все больше склоняюсь к мысли о том, что нужно учиться у каждого человека в жизни, но не ставить отдельного человека в пример. Подражание приводит к идеализации, и, соответственно, повышается вероятность того, что человек не будет похож себя, тогда как миру нужна индивидуальность с собственным набором качеств.
Нужно осознавать ценность будущего. Я вижу, как множество молодых людей растрачивают свой потенциал и знания из-за лени, чрезмерной самоуверенности. Время не вернуть назад. С взрослением повысится ответственность: на ваши плечи ляжет работа, воспитание детей, уход за родителями.
Без работы над собой и инвестиций в свои знания, навыки и опыт стать ценным кадром невозможно. У вас будет работа, возможно, доход, но будете ли вы ценны как специалист? Об этом надо думать уже сейчас.
Успех всегда сводится к «черной работе», бессонным ночам, саморазвитию и в какой-то мере самокритике. Плоды этой работы – возможность обрести дело своей жизни.
Анастасия Ли 33 года
Продюсер, сооснователь продакшн агентства DBLA
Я из Нукуса. Моя мама растила нас одна. Время было непростое, но счастливое. У меня инвалидность третьей группы – атрофия зрительного нерва с рождения. Мама крутилась как белка в колесе, чтобы успевать оплачивать диагностику, операции, поездки на обследования.
Мне кажется, образование не так важно, как желание узнавать что-то новое, умение слушать и слышать. Я, например, так и не забрала свой диплом из института.
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Я начинала работать буквально с нуля не один раз. Строила карьеру в Лондоне, но вернулась в Узбекистан. Что-то создавала, а оно разрушалось. Например, коворкинг «ТЧК». Если бы не этот мощный провал, я бы не была Анастасией Ли, которая делает проекты для зарубежных фестивалей вместе со своей командой.
Самое ценное – это практика. Мы часто берем стажеров, обучаем специалистов для рынка. Даже если они не останутся у нас, они сделают профессиональную среду лучше. Я бы посоветовала не падать духом, идти в стажеры и ассистенты и не бояться задавать вопросы.
Все ориентируются на какие-то огромные истории успеха. Это тренд на пластиковую успешность.
Мне нравится делать то, что никто не осмеливался делать до меня. А не нравится то, что сейчас все ориентируются на какие-то огромные истории успеха. Это тренд на пластиковую успешность. Мне кажется, мы зациклились на самом успехе, не понимая, что важнее путь его достижения и ошибки, которые за ним стоят.
Я мечтаю снять коммерчески успешный фильм, развиваться в качественном кинематографе. У нас для этого налаживаются все процессы, и в этом мы, наверное, уникальны на рынке Узбекистана.