Жилой комплекс Olmazor Business City запускает специальную рубрику, которая будет на регулярной основе знакомить своих читателей и подписчиков в соцсетях с очередным этапом строительства.





Данная рубрика рассчитана на тех, кто уже успел стать владельцем квартиры или коммерческой недвижимости или еще не решился на покупку в строящемся квартале Olmazor Business City.

Учитывая масштабность проекта в 23 га с развитой инфраструктурой с многоэтажным жилым комплексом высотой от 9 до 30 этажей, вполне логичным становится возрастающий к нему общественный интерес.





В общей сложности в жилом комплексе располагается 2,1 тысячи квартир с площадью от 39 до 126 кв. м. Развитая инфраструктура комплекса располагает в себе коммерческую недвижимость, школу, детский сад, шопинг-молл и частное медицинское учреждение, отвечающее всем современным стандартам. Выгодным дополнением служит наличие высококачественного ремонта в квартирах.

Теперь наблюдать за ходом строительства можно со страниц соцсетей либо на сайте компании. Каждый новый этап с описанием реализуемой фазы будет представлен в виде фото- и видеоотчетов.





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