Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 июня провел видеоселекторное совещание по вопросам обеспечения правосудия и противодействия коррупции, сообщила пресс-служба главы государства.
За последние три года было принято более 20 законов, указов и постановлений по этим вопросам. В результате реформ судами оправдано 2273 лица. Кроме того, более 3500 молодых людей и женщин, которые совершили преступления по незнанию, были взяты под поручительство махалли и общественности и освобождены от наказания в виде лишения свободы. За нарушения прав человека 60 сотрудников правоохранительных органов были привлечены к уголовной ответственности, говорится в сообщении.
На совещании отмечалось, что «такие изменения укрепляют веру нашего народа в торжество правды и справедливости, однако еще рано говорить, что наши люди удовлетворены судебно-правовой системой».
Президент особо подчеркнул, что недавние трагические события в органах внутренних дел Андижана и Чиракчинского района должны разбудить руководителей системы, призвать их сделать конкретные выводы.
В настоящее время к ответу призваны 11 сотрудников внутренних дел, причастные к указанным преступлениям, 7 руководителей освобождены от должности, еще 16 привлечены к дисциплинарной ответственности.
В ходе проведенного парламентскими группами Олий Мажлиса открытого диалога с населением на местах общественность открыто заявила о случаях несправедливости в данном направлении.
Отныне депутаты и сенаторы, основываясь на этом опыте, будут проводить в своих избирательных округах регулярный диалог по вопросам обеспечения справедливости и борьбы с коррупцией с привлечением судейского корпуса, руководителей секторов и общественности, следует из сообщения.
Случаи несправедливости и проблемы, высказанные населением, будут ежеквартально критически обсуждаться в местных кенгашах народных депутатов с последующей постановкой конкретных вопросов перед ответственными лицами и оценкой их деятельности.
Профильные комитеты Олий Мажлиса будут вести рейтинг правосудия и коррупционной обстановки каждого региона, а по итогам каждого полугодия проводить парламентские слушания и проверки, отмечалось на совещании.
Национальному центру по правам человека, омбудсману и Ташкентскому государственному юридическому университету поручено организовать обучение руководящих сотрудников органов правопорядка по специальному учебному модулю «Честь и достоинство человека — высшая ценность».
Отмечалось, что качество следствия и квалификация следователей не соответствуют требованиям. За первые пять месяцев текущего года суды оправдали 323 граждан, к которым следственными органами были предъявлены необоснованные требования, а также исключили необоснованные обвинения в отношении 1854 человек. В одном только прошлом году 236 оправданным лицам государством было выплачено 6,7 млрд сумов материального и морального ущерба.
Ранее конкурс на занятие должности судьи был ужесточен путем установления таких требований, как наличие определенного стажа работы и окончание Высшей школы судей. На совещании отмечена необходимость установления схожих требований и для кандидатов в следователи. В частности, ответственным ведомствам поручено создать Институт следствия, разработать совершенно новые требования к профессии следователя, внедрить передовой опыт и стандарты в этой сфере.
«Еще один важный вопрос — в правоохранительных органах нарушается подследственность дел. В частности, существуют такие виды преступлений, которые могут расследоваться любым следственным органом, а подследственность некоторых статей к тому или иному следственному органу в законе не указана», — говорится в сообщении.
Кроме того, в 2018—2019 годах судами первой инстанции было оправдано 307 человек в рамках 192 уголовных дел. Ни в одном из этих процессов прокуроры не снимали обвинения. В связи с этим президент отметил необходимость введения процедуры, по которой прокурор, не дожидаясь завершения судебного процесса, будет отказываться от обвинений по своей инициативе, если в ходе суда будут выявлены ошибки следствия.
«Каждый, кто приходит в здание суда, должен уходить с уверенностью в том, что в Узбекистане торжествует справедливость. Это требование Президента!» — заявил глава государства".
В более чем 8000, или 44% обращений, поступивших в текущем году, заявители жаловались на неполноту и необъективность рассмотрения дел в судах, а также затягивание их рассмотрения.
В 2019 году более 2500, или 44% дел, рассмотренных в хозяйственных судах в порядке апелляции, кассации и надзора, были отменены или изменены. Это значит, что в одном из двух случаев решения районных и областных хозяйственных судов изменяются после рассмотрения вышестоящим судом, из-за чего страдают предприниматели и инвесторы в вопросах времени и затрат.
Ответственным лицам поручено пересмотреть судебную систему на основе передового опыта и международных стандартов по принципу «один суд — одна инстанция».
Судебная практика «рассмотрения дел в надзорном порядке», которая устарела и самое название которой не соответствует сути правосудия, будет полностью прекращена.
Шавкат Мирзиёев выдвинул предложение об устранении всех факторов, влияющих на вынесение судом справедливого решения, включая право председателя Верховного суда и генерального прокурора на протест. Палаты парламента рассмотрят данное предложение.
Подчеркнуто, что решения, принимаемые судами, должны основываться только на доказательствах, исследованных в ходе судебного разбирательства. Отмечалось, что некоторые судьи зациклены на материалах следствия, а это дискредитирует закон, судебную власть и государство. Указано, что справедливость должна осуществляться на глазах людей, открыто и прозрачно, во имя справедливости.
Глава государства также затронул вопросы создания удобств для жителей некоторых районов и городов при обращении в суд. К примеру, в Ургуте, одном из самых населенных районов (500 тысяч жителей, 102 махалли), нет суда по гражданским делам, поэтому гражданам приходится преодолевать 80 км, чтобы добраться до Тайлакского межрайонного суда. В связи с этим даны поручения по оптимизации судов и их деятельности.
Частная собственность должна находиться под гарантированной защитой закона и судов, подчеркивалось на собрании. За последние полтора года суды отменили 1730 решений хокимов о выделении земли, сносе и приватизации зданий и сооружений. В 1000 случаев через суды были восстановлены права граждан и предпринимателей, связанные с земельными отношениями, в 51 случае — в связи со сносом, в 62 случаях — касательно приватизации.
Указано на необходимость отмены пересмотра результатов приватизации, и вообще — недопущения выступления госорганам с такой инициативой, что следует закрепить законодательно.
Необходимо усилить гарантии прав на землю и строго определить, что вопрос отмены имущественных прав может быть решен только в судебном порядке, отметил президент.
Подчеркнуто, что хокимы областей, районов (городов), руководители всех секторов обязаны обеспечить строгое соблюдение этих требований на подведомственных им территориях.
«Поймите одно — инвестор, который собирается вложить средства, обращает внимание в первую очередь на то, насколько гарантирована судебная защита его прав. Пусть руководители уяснят: никто не имеет права вмешиваться в деятельность суда», — сказал Шавкат Мирзиёев.
Будет разработан законопроект об усилении ответственности за воспрепятствование деятельности судьи и принуждение его к принятию несправедливого решения.
Адвокатура — неотъемлемая часть достижения правосудия, и роль данного института в обеспечении справедливости неоценима, говорится в сообщении пресс-службы. Сегодня в Узбекистане действуют около 4000 адвокатов, на 8500 жителей страны приходится в среднем 1 специалист. Более того, 43% адвокатов работают в Ташкенте, а в 20% районах не зарегистрировано ни одной адвокатской фирмы.
Отмечалась необходимость отмены требования о наличии двухлетнего юридического стажа для начала адвокатской деятельности, введения порядка прохождения студентами практики в качестве помощника юриста. Впредь юридические вузы будут готовить магистрантов по специальности «адвокатура».
Из-за отсутствия прозрачной процедуры отбора адвокатов, предоставляемых государством, наблюдаются случаи, когда некоторые следователи вызывают к обвиняемому знакомых адвокатов и оказывается давление. Так, в прошлом году в Ташкенте из более чем 7 млрд сумов, выделенных государством адвокатам, половина выплачена 20 юридическим фирмам (в общей сложности действует 746 таких фирм).
В связи с этим соответствующим министерствам поручено запустить электронную систему выбора адвокатов, предоставляющих юридическую помощь за государственный счет. Сперва система будет внедрена в качестве эксперимента в столице.
Подчеркивалась также необходимость установления обязательности участия адвоката и в делах лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, кроме того, при рассмотрении вопроса о применении меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста.
Будет разработан пакет актов законодательства, направленный на повышение привлекательности адвокатской деятельности, усиление защиты и гарантий прав адвокатов.
Поставлена задача внедрить до конца года в Верховном суде единый комплекс информационных систем «Адолат» («Справедливость»), что позволит обращаться в суды электронно, следить за состоянием обращений в режиме онлайн и отправлять информацию сторонам в электронном виде.
Кроме того, подчеркнуто, что в этом году суды должны быть на 100% обеспечены видеоконференцсвязью.
Андрей Медведев
Говорить не делать, уже 30 лет об этом говорят а толку ноль, через сто лет будут говорить тоже самое. У жадности две сестры давай давай, поэтому коррупция и не справедливость в Узбекистане не истребится.
М. МИРЗАЕВ
Наши суды — это очень большая головная боль. Не раз предлагал — надо пригласить судей из-за рубежа, например из Сингапура или Англии. Хотя бы в апелляционные и кассационные инстанции. Неоднократно сталкивался с нашими гражданскими судами по части возмещения убытков, причинённых гос. органами и предприятиями с гос. долей. Это же просто цирковая эквилибристика! Обращение в наш суд — это практически безвыигрышная лотерея с элементами фарса, двойных стандартов, хамства и произвола. Что творят наши “служители закона“ — это полный беспредел. Сознательно нарушаются процессуальные нормы, “подыгрывают“ гос. органам, принимают откровенно конъюнктурные судебные акты и, самое поразительное — не несут за это никакой ответственности. А тут, вот, президент в очередной раз красивые слова говорит о правде, торжестве справедливости и верховенстве Закона. Чтож он не реагирует на наши заявлеия о должностных преступлениях судей? Это же самое настоящее ЧП государственного масштаба! А реакции — ноль! Почему нет расследования? Где, в каком правовом государстве заявления о преступлениях судей, покуроров и сотрудников ОВД пошло сбрасываются в мусорную корзину? Шавкат Мирамонович, а ведь Вы несёте персональную ответственность за то, что творят эти самые горе-судьи вкупе с прокурорами, поскольку они Ваши ставленники, а не нами избранные.. Вам за них и ответ держать, коли их тревожить не желаете.. Только готовы ли Вы ответить перед Законом за своих нечестивых выдвиженцев? Очень сомневаюсь..
Леша Максимович
Надо чтобы прокуроры и судьи несли ответственность за принятие не законных судебных решений. Пусть ответят тоже перед законом за не законные судебные решения. А то у наших дорогих, нет абсолютно — никокого наказания, ни правового, ни дисциплинарного, ни экономического. Хотя по этим конкретным делам, есть много миллиардные потери, как у частников , так и прямые потери бюджетных средств. Как это так, уважаемые законодатели, кто и когда за это ответит?! Народ все это видит, неужели совесть ответственных на это людей кудато подевалась?! Очнитесь, народ не может все время терьпеть несправедливость нашей “ фемиды“. В некоторых областях , городах и районах, прокуроры и судьи- действуют по подсказке — местных чиновников разного ранга , " обслуживают " их не законные решения.
Станислав Ерохин
Зачем их обучать естественным общечеловеческим вещам, тратить деньги бюджетные?,? Если человек до сих пор не дошел до этого то он уже никогда не дойдет, и 8 часовые курсы будут для галочки. Введите систему Harassment как на западе. Репутация испорчена меняйте, пока воспитанный не появиться в ходе ротации. Увольнять и судить вот один путь.
Shuhrat Saidov
Если бы все эти указания воплотит в жизнь, это было бы здорово
Valijon Umurzakov
Ну что Америку то открывать? “Подчеркнуто, что хокимы областей, районов (городов), руководители всех секторов обязаны обеспечить строгое соблюдение этих требований на подведомственных им территориях..“ Это Конституцией с 1991 года прописано и Законами “О судах“, “Прокуратуре“, “Об органах внутренних дел“, “О противодействии коррупции“ И ЧТО? КТО РУКОВОДСТВУЕТСЯ ЭТИМИ ЗАКОНАМИ? Это самые коррумпированные государственные органы! Пора пора ли Вам, уважаемый Президент, переходить от слов к делу?
))).Т
А в законодательстве Узбекистана не прописаны основания возникновения частной собственности, основания возникновения собственности прописаны а частной нет, кроме того нет определения долевой собственности (коллективной, семейной есть а долевой нет) может быть следует пересмотреть и внести изменения 152 закон.(?)
Val Smirnov
Наш уважаемый Президент не имеет юридического образования и опыта в судебной сфере. Поэтому ему простительно упрощенно понимать проблемы и недоценивать подводные камни возникающие в судебных процессах. Здесь недорабатывают советники главы государства, которые обязаны помочь консультациями.
Попытка создать БПИ при ГП РУ и возложить на нее контроль за коммунальными платежами БЕЗ надлежащего правового обеспечения (в виде поправок в ЗРУ “Об исполнении.“ привела к фиаско этой затеи и необходимости возврата БПИ к прежним функциям. Двумя УП и тремя ПКМами были введены должности инспекторов БПИ, статус и полномочия которых был не определен в законе, как и статус их “уведомлений“, что автоматически делало их действия незаконными. Госисполнители (которых часто путали с инспекторами БПИ) по закону и по привычке работают строго по исполнительным документами. Однако предполагалось, что проблемы долгов по коммуналке можно решить не прибегая к исполнительным документам (Судебн. Решения, Приказы и т.п.). Не получилось, так как это оказалось незаконным, что создало системный казус. БПИ это понимало, но не решалось “напомнить“ верхам. Советники и др. органы должны были инициировать узаконивание (внесение поправок в закон) этих пяти подзаконных актов, но видимо “ не додумались“..
В самом начале “судебной реформы“(3 года назад) по предложению главы страны был сокращен срок обжалования судебного решения с трех лет до 1 года, в “целях сокращения волокиты“. Однако это стало на руку как раз неграмотным и несправедливым судьям и ограничило конституционное право граждан на “судебную защиту“. Особенно если учесть, что проблема “волокиты“ была и есть связанной не в частоте пересмотра (в старших инстанциях) решений, а в том, что судьи этих инстанций необоснованно нарушали установленный законом срок рассмотрения дел. За последние 20 лет и опротестования десятка дел я не помню ни одного случая чтобы судьи (района, города или ВС РУ ) понесли ответственность за это (хотя бы в виде выговора). Зато после нововведений ВС РУ моогло на полном “законном“ основании (отфутболить) отказать в рассмотрении надзорной жалобы из-за упущения
срока, хотя срок был упущен из-за нерасторопности городской \областной инстанции, а не по вине граждан. А главным критерием эффективности судебной системы должно быть не "сокращение времени "потраченное в судах, из-за чего якобы страдают предприниматели или граждане, а достижение ИСТИНЫ и СПРАВЕДЛИВОСТИ (пусть с потерей времени, но хоть в конце концов). Поэтому внедрение принципа “один суд- одна инстанция“ наносит еще один удар по правам и предпринимателей, и граждан на “судебную защиту“.
Val Smirnov
(продолжение) Предлагаемый главой страны принцип предполагает наличие в судах кадров абсолютно идеальных в плане правовых знаний, моральных качеств, бескорыстности и независимости от кого-то ни было кроме Закона. Всем известное дело зоны отдыха “Янгиабад“ завершилось торжеством справедливости только в ВС РУ и только по надзорной жалобе (!!). При введении нового принципа рассмотрения дел мы бы такой справедливости не увидели и видимо больше не увидим. Таков у нас пока кадровый состав судей и даже созданный ВСС РУ (высш. судебн совет) не спасает ситуации. Одна надежда на качество, грамотность и принципиальность судей ВС РУ и возможность по закону ТРИЖДЫ пересмотреть дела. Кстати независимость судей и одновременно повышение их ответственности за принимаемые решения (что не менее и даже более важно!) могут быть
обеспечены лишь при их выборности народом, в крайнем случае назначении их Парламентом (кстати как и независимость создаваемого антикорупционного агенства), комитет которого вправе рассматривать снятие судьи после проверки поступающих на него жалоб. К тому же с внедрением этого "новшества " существование Ташгорсудов, Облсудов и ВС РУ становится излишним. Это с позиций "опытного хозяйственника " может и хорошо (якобы нет волокиты и экономия госсредств), но с позиций защиты прав граждан — полный швах. Так как это породит “судей-богов“, еще больше бесконтрольных и неприкасаемых, что в конечном счете окончательно развратит их расцветом коррупции в их среде. Я против этого “принципа“, а советникам надо уберечь шефа от ошибок.
Nikolay Sergeev
отмена “рассмотрения дел в надзорном порядке“ означает полный произвол первой инстанции. — невовзможно и некуда будет опротестовать несправедливое решение.
Гульзинат Байбасунова-Таджибаева
Надо просто наказывать тех судей, которые выносят неверные решения. Потому что на сегодняшний день в отношении судьи, который вынес неверное решение не принимают никаких мер
Бахт Худайкулов
Ждём исполнения!
Иff Купидоноff
Насчет частно собственности и ее защите. Земля, на которой располагаются дома и предприятия граждан государственная. Собственностью является только то, что стоит на этой земле. Частный дом, будь это даже дворец без земли — это просто груда строительного мусора. Не хочет ли президент наконец таки превратить частную собственость в настоящую, вместе с землей?! Ведь “государственные нужды“ чаще скрыты нуждами коррупционными некоторых чиновников и инвесторов. За солидные откаты хокиму (например $50ооо) застройщикам выделят любой участок под видом нужд государства, а имущество граждан на этой земле превратится в мусор. Людей вышлют в пригород в бюджетные клетушки или выплатят мизерные компенсации. Сколько раз уже прошли через это? Пока не будет незыблемой собственности на землю без всяких оговорок — будет беззаконие и уговаривать судей и хокимов бесполезно. Всем правит прибыль. Особенно это важно сделать до выхода генплана столицы, чтобы люди вздохнули свободно. Ведь с законом о частной собственности гражданин будет под надежной защитой и никакой участковый не выбросит семью на улицу и бульдозер не снесет дом по приказу хокима.
Господин президент только и говорит о справедливости с 2016 года, но реально ее пока мало. Огромное количество сломов домов доказывает обратное. Все сопровождается горем, слезами и проклятиями. И они дойдут до адресата. Вспомним историю жизни гульнары каримовой. Ее миллиады практически отобраны, а сама она сидит в тюрьме и вряд ли оттуда выберется. Стоит ли оно этого?
Потому нужно меньше говорить, больше делать. Принимайте законы. И все станет на свои места. Клочок земли никуда не денется, его владелец с собой на тот свет не заберет. Как и эфемерное понятие — государство, выраженное кучкой сменяемых людей у власти. Власть нельзя приватизировать и передать по наследству. Обычно такие попытки всегда плохо кончаются.
Потому всегда хорошо, когда государство правовое. И высочайшие должности не становятся опасными для жизни. В правовом государстве никто не боится милиционера или грядущего генплана. И каждый делает свое дело по букве закона. Судья справедливо судит, прокурор и адвокат добиваются правосудия, хоким за достойную зарплату следит за порядком в своем районе, а инвестор договаривается с собственниками земли, делая им выгодные предложения.
Вот так должно быть. И добиться этого не так уж и сложно. Просто нужно принимать соответствующие законы, а не уговаривать хокимов и судей быть честными и справедливыми.
Denis Vasilev
шёл 30-ый год независимости..
Davron Akramov
Новая Конституция нужна, стратегия правового государства, привести процессуальные нормы в соответствии с нашими международными договорами, общественный контроль и др
Юлий Миров
Как раздражает эта пишущая братия. Пока докладчик скажет 10 предложений, те запишут одно, остальные даже не услышат. Ведь после совещания всем раздаются пресс релизы, пишут выказывая подобострастие и что бы в глаза не смотреть от испуга. Посмотрели бы на себя со стороны и смех и грех..
Yury Shlyonsky
Его бы слова да чиновникам в уши!
Ali Abdul Karim
Никакой депутат не приедет в свой регион для выяснения ситуации.
Может другие знают, но я лично я не знаю кто мой депутат.
Депутатов надо обязать 15 дней в месяц работать в своем регионе, 15 дней в Ташкенте.
Eugenie Muminova
А кстати, что там с прослушкой разговоров адвокатов, которую разрешили во время карантина? Это прогрессивное изменение или что?
Уктам Хикматов
Ох сказания о хорошем царе и плохих боярах! Президент говорит но никто ничего не дает! Если вы столкнулись с интересами государства в суде вам хана вы на 127% проиграли даже если вы имеете на руках кучу доказательств своей невиновности! И да у нас идет так ты виновен докажи обратное! На вопрос разве не вы должны мою вину в ответ че умный че дохр**ена гениальный сейчас еще впояем пару весеков будешь знать!
место ARBUZIKA 123
недавние трагические события в органах внутренних дел Андижана и Чиракчинского района доказали, что в нашей стране не соблюдаются права человека. Нет верховенства законов. Беспредел МВД и
вседозволенность хакимов.
Igor Kondaratskov
Наконец то и в Узбекистане начало доходить до топов, что с коррупцией далеко не уедешь. Нельзя допускать сращивания финансовых и надзорных функций. Простой пример — в Компании, где я тружусь, одно время отдел закупок и службу безопасности возглавлял один и тот же человек. И это было, клянусь, эпохой расцвета коррупции и “купленных“ тендеров под эгидой генерального директора. Бесконтрольность всегда ведет к воровству!
Сабир Кадиров
Упразднение , а не прекращение надзорной инстанции, будет очередной ошибкой судебной реформы. Все лица, которые были реабилитированы в годы репрессий (более 4 тысяч) были реабилитированы судами надзорных инстанций, более 80 процентов осужденных
по так называемым хлопковым делам были реабилитированы судами надзорных инстанций. А сколько было реабилитированы в судах надзорной инстанции по деламмм делам, осужденныхмм до 2016 года. Сначало исключили это право у суда высшей инстанциибббббб -Пленума Верхо Верховного суда. Теперь хотят ипразнить эту инстанцию полностью. Обосновывают это волокитой… . Надо не забывать о правах человека. Сколько в истории примеров (дело серийного убийцы Чикатило, когда вместо него был осужден невиновный и который был реабилитирован в судах надзорной инстанции). Руководители, которые
подсказали эту идею думают только о своем благополучии, спокойствии. Они не беспокоятся о правосудии, о правах и свободах граждан. Почему то они больше
озабочены формой
правосудия, чем о его
содержании. Сокращение с 3-х до одного года срока
подачи надзорных жалоб по гражданским делам также обосновывали защитой
прав человека. Это тоже была ошибкой. Этим ущемили
их права. Вопрос очень серьезный. Не надо торопиться. В свое время более 80 -процентов дел, по которым изменялись или обменялись приговоры приходилось на суды надзорной инстанции.
Упразднением в судах
надзорной инстанции закроется последняя дверь к правосудию. Нужно наоборот повысить роль и значение суда надзорной инстанции. Остальные предложения
заслуживают внимания.
Антон Павлович
Ничего не произойдёт. Даже намёков нет на реформы! У людей на фото особняки, которым голивудские звёзды позавидуют. Они сами с собой бороться не будут!!! Железобетонно!
Простой копипаст от Гугла по поводу Сингапура!!! Сравните и.. Забудьте об этой статье в Газете. Всё забудется.. после плова..
“Были отменены таможенные тарифы, что привело к банкротству неэффективных предприятий по производству автомобилей, холодильников и телевизоров. Когда Ли Куан Ю спросил финансового директора компании „Мерседес“, как долго Сингапуру придётся сохранять протекционистский тариф для поддержки местного автосборочного завода, то получил ответ „всегда“. „Мы без колебаний отменили тарифы, и позволили заводу обанкротиться“, — написал Ли Куан Ю в своих воспоминаниях[11].
При обретении независимости Сингапур страдал от высокой коррупции. Ли Куан Ю так характеризовал положение: „Коррупция является одной из черт азиатского образа жизни. Люди открыто принимали вознаграждение, это являлось частью их жизни“. Борьба с коррупцией началась „путём упрощения процедур принятия решений и удаления всякой двусмысленности в законах в результате издания ясных и простых правил, вплоть до отмены разрешений и лицензирования“. Были резко подняты зарплаты судей, на судейские должности были привлечены „лучшие частные адвокаты“. Зарплата сингапурского судьи достигла нескольких сот тысяч долларов в год (в 1990-е годы — свыше 1 млн долл.). Были жёстко подавлены триады (организованные преступные группировки). Личный состав полиции был заменён с преимущественно малайцев на преимущественно китайцев (этот процесс сопровождался эксцессами, и Ли Куан Ю лично приезжал в расположение взбунтовавшихся малайских полицейских для ведения переговоров). Госслужащим, занимающим ответственные посты, были подняты зарплаты до уровня, характерного для топ-менеджеров частных корпораций. Был создан независимый орган с целью борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти (расследования были инициированы даже против близких родственников Ли Куан Ю). Ряд министров и высших чиновников, уличённых в коррупции, были приговорены к различным срокам заключения, либо покончили жизнь самоубийством, либо бежали из страны. Среди них были и давние соратники Ли Куан Ю, такие как министр охраны окружающей среды Ви Тун Бун[12]. В итоге Сингапур (в соответствии с международными рейтингами) стал одним из наименее коррумпированных государств мира.“2
Сабир Кадиров
Прежде чем упразднить суд надзорной инстанции необходимо добиться кординального улучшения в работе судов первой, аппеляционной и кассационной инстанций.Но это трудно выполнимая задача. Упразднили это право в президиумах
областных и приравненых к ним судах, упразднили право Пленума по рассмотрению дел в надзорном порядке. Подумайте, куда будут обращаться осужденные, потерпевшие, адвокаты и другие учасники процесса, которые будут считать, что их права и законные интересы нарушены.
Ведь вы закроете
последнюю дверь к правосудию.
А другие органы
власти не наделены полномочиями рассмотрения, пересмотра дел.
Тамара Аристархова
“Национальному центру по правам человека, омбудсману и Ташкентскому государственному юридическому университету поручено организовать обучение руководящих сотрудников органов правопорядка по специальному учебному модулю „Честь и достоинство человека — высшая ценность“.“
Пусть не только читают “мораль“, лекцию, но и проводят практику в органах для закрепления памяти. Практические знания лучше усваиваются, нежели по учебнику. Уж сколько лет мы за “права человека“, а воз (попрание) и ныне там.
Val Smirnov
\\Указано на необходимость отмены пересмотра результатов приватизации, и вообще — недопущения выступления госорганам с такой инициативой,.\\ Кто бы подсказал Президенту, что с начала Независимости это будет уже третий запрет на пересмотр итогов приватизации. Не помню есть ли закон, но Указы (Каримова) точно были.
\\В 2019 году более 2500, или 44% дел, рассмотренных в хозяйственных судах в порядке апелляции, кассации и надзора, были отменены или изменены. Это значит, что в одном из двух случаев решения районных и областных хозяйственных судов, ..\\.. не соответствуют закону или принципам справедливости, а вовсе не то, что районные судьи “белы и пушисты“, а надзорные инстанции уж такие “вредные“. Если райсудья уверен в своей правоте и имеет на то аргументы, то никто не лишал его права отстоять свою правоту и доказать свою состоятельность, квалификацию и доброе имя судьи.
\\Судебная практика “рассмотрения дел в надзорном порядке“, которая устарела и самое название которой не соответствует сути правосудия.\\ Это не так. Термин “надзор“ означает контроль за строгим соблюдением судей низшей инстанции действующих законов, а также защитой прав граждан от прихотей безграмотного, самонадеенного или зарвашегося судьи. И надзор за справедливостью решений судей в “мировой практике“ являетсся доминнирующим, а принципа “один суд- одна инстанция“ в мире практически нет. Не надо превращать судебную систему в “чайхану“, где спор решает один единственный и безаппеляционный “разборщик“. И тем более, что у на судьи — далеко не безгрешные ангелы. Лучше принять закон о повышении ответственности судьи за ошибки и принятие незаконного, несправедливого решения и ввести норму безусловной моральной компенсации за это.