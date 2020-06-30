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Государственный комитет по развитию туризма опубликовал инструкцию о том, как пассажиры эвакуационных рейсов могут пройти карантинный период в гостинице за свой счет, а также объявил список отелей, принимающих на карантин.

Ранее Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом утвердила временный порядок для пассажиров «красных» рейсов в Узбекистан, которые по собственному желанию и за свой счет могут пройти карантинный период в гостиницах.

«Красные» рейсы совершаются из стран, где не снижается число случаев коронавируса, в том числе ОАЭ, Турции, Ирана, Афганистана, стран СНГ и других. По прилету пассажиры помещаются на 14-дневный карантин.

Согласно порядку, стоимость размещения должна объявляться заранее, предлагаются гостиниц трех ценовых категорий. Информацию о перечне гостиниц по категориям должна публиковаться на сайте Госкомтуризма.

Госкомтуризма и Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве определили список из 100 гостиниц, создавшие достаточные условия для размещения граждан на основе карантинных требований. Из них 13 — на 599 мест по цене до 300 тысяч сумов, 54 — на 4256 мест по цене 301−500 тысяч сумов и 35 — на 3615 мест по цене выше 501 тысячи сумов.

Граждане, прибывающие в Узбекистан одним рейсом, будут по порядку размещаться в гостиницы, в которых соблюдены санитарно-гигиенические требования. Для их безопасности будет организована круглосуточная охрана сотрудниками Национальной гвардии. Планируется, что периодически будет объявляться обновленный список из 9 гостиниц (по 3 в каждой ценовой категории). При этом гостиницы будут отбираться среди тех, которые предложили самые низкие цены.

В инструкции Госкомтуризма отмечается, что лица, не желающие проживать в гостиницах, направляются в карантинные центры. Граждане, доставленные в гостиницы, но не пожелавшие проводить карантинный период в гостиницах, будут доставлены в карантинные центры под наблюдением сотрудников патрульных служб за счет самих граждан.

Граждане, пожелавшие провести карантин в гостиницах, после прибытия в международные аэропорты и пограничные пункты пропуска заполняют заявление на имя определенной гостиницы. Затем их на отдельных транспортных средствах и под наблюдением сотрудников ОВД будут доставлять в гостиницу. Стоимость транспортировки включается в общую стоимость проживания.

При этом размещение граждан, в первую очередь, будут осуществлены в гостиницы с категорией самых низких цен.

Услуги гостиниц должны быть оплачены в течение трех дней после размещения, иначе посетители будут перемещены в карантинные центры на 14-дневной срок.

После размещения граждан в гостиницах с них в течение суток и повторно после 11 дней будут браться лабораторные тесты полимеразной цепной реакции (ПЦР).

В гостинцах на круглосуточной основе будет осуществлять дежурство медицинский персонал. Гостиница приводится под нормы и стандарты санитарной безопасности и регулярно обрабатывается под контролем центров санитарной эпидемиологического благополучия, а размещенные лица обеспечиваются защитными средствами и одноразовыми перчатками.

Медицинские сотрудники ежедневно 2 раза проводят медосмотр размещенных под карантин. С лиц с подозрением на коронавирус и высокой температурой берутся дополнительно лабораторный тест полимеразной цепной реакции (ПЦР).

При выявлении у граждан, помещенных под карантин в гостиницах, болезней, не связанных с коронавирусом, на основе заключения врача региональными подразделениями доставляются в другие соответствующие лечебные учреждения.

В гостиницах обеспечивается качественное 3-х разовое питание по стандартным меню, в зависимости от категории гостиницы, употребление спиртных напитков запрещается. Питание осуществляется в выделенных номерах для проживания.

Гостиницы, в которых лица проходят карантинный период, также являются карантинной зоной, доставка в данные объекты лиц, помещенных под карантин и сохранение в изоляции, осуществляются сотрудниками ОВД и Национальной гвардии. Покидать карантинную зону в гостиницах запрещается.

В карантинных зонах лица, помещенные под карантин обязаны соблюдать установленные требования санитарно-гигиенических правил при доставке из международных аэропортов / пограничных пунктов пропуска в гостиницы и отбывания карантинного периода в гостиницах, в том числе использование защитных средств (масок), сдача лабораторного теста ПЦР, сохранение социальной дистанции и правил изоляции.

Передача личных вещей в гостиницу допускается после предварительной санитарной обработки. Использование персонального мобильного телефона разрешается.

Встречи и посещение родственников на всех этапах пребывания граждан в республику, прохождения санитарного контроля и карантинного периода запрещено.

После проверки состояния здоровья, и отрицательных результатов по итогам сдачи лабораторного теста ПЦР после истечения карантинного периода (14 дней), лицо, помещенный под карантин покидает карантинную зону.