Профессиональный боксер из Узбекистана Шахрам Гиясов (9−0−0, 7 КО), выступающий в полусреднем весе, выступит в андеркарде боксерского шоу от Matchroom Boxing. Бой пройдет 15 августа в Талсе штата Оклахома (США), сообщил 26-летний у себя на странице в Instagram.





Соперником по 12-раундовому бою станет 29-летний мексиканец Франциско Роха (22−3−0, 15 КО). На кону будет стоять титул WBA International.

Уроженец Бухары не выступал с августа прошлого года, когда нокаутировал в первом раунде опытного колумбийца Дарлея Переса (34−5−2, 22 KO).

Франциско Рохо, после поражения по очкам от американского бойца Райана Мартина (23−1−0, 13 KO) в сентябре 2019 года, провел два промежуточных поединка против малоизвестных соперников, в обоих победив досрочно.