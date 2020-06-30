Совет Европейского союза определил страны, с которыми рекомендовано открыть внешние границы с 1 июля. Об этом говорится в официальном заявлении совета.

В список вошли Алжир, Австралия, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея и Япония.

Список создавался на основе трех критериев: количество заболевших за последние 14 дней на 100 тысяч населения страны, стабильная или убывающая тенденция новых случаев COVID-19 и общую готовность государства противостоять вспышке коронавируса. В заявлении отмечается, что список будет обновляться каждые две недели.

Границы с США и Китаем останутся закрытыми. ЕС готов добавить в список КНР при условии, что китайское правительство разрешит въезд гражданам Евросоюза.

Ранее Euronews сообщал, что в черновой вариант списка включал 54 страны, в том числе Узбекистан.