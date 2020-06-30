Один человек погиб и двое пострадали при наезде Damas в Нарынском районе Наманганской области, сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Инцидент произошел 28 июня в 12:10 на территории махаллинского схода граждан «Коратери». 16-летний Э. М., управляя Damas (принадлежит его матери), совершил наезд на трех пешеходов, которые шли по внутренней дороге махалли.

В результате ДТП 38-летняя С. К. скончалась на месте события, 44-летняя И. С. с закрытым переломом левого бедра и 43-летняя М. Р. с сотрясением мозга были доставлены в больницу.

Следственный отдел при районном ОВД по факту происшествия возбудил уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств) Уголовного кодекса. Ведется предварительное следствие.