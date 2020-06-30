В Кизирикском районе Сурхандарьинской области 29 июня примерно в 23:30 произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого один из них загорелся, сообщил Следственный департамент при МВД Узбекистана.

Водитель Malibu 31-летний З. Т. на 81-м километре дороги «Бандихон-Кизирик» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с ВАЗ-2101, которым управлял 56-летний У. Х.

В результате столкновения «Жигули» загорелись, водитель и 50-летний пассажир А. Ж. скончались на месте.

Следственной группой при ОВД Кизирикского района возбуждено дело по пункту «а» части 3 статьи 266 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы). Ведется следствие.