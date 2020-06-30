Резиденция Mirabad Avenue создала во внутренних дворах полноценное пространство для досуга всех поколений жильцов. Здесь дети и взрослые смогут отдыхать, играть, общаться и работать на свежем воздухе. Благодаря высоте подиумного пространства в четыре метра над уровнем земли, двор будет свободен от машин.

Большой двор в цифрах

Внутренние дворы в каждом из блоков B, C и D составляют 4,524 кв. м, а это примерно 11 баскетбольных площадок. В блоке А площадь двора составляет 10,180 кв. м, что больше одного гектара, а значит — полноценный парк во дворе.

Первый двор в блоке D будет сдан в сентябре 2020 года.





Лаунж-зона

Во дворе резиденции Mirabad Avenue будет возведена двухуровневая лаунж-зона с оригинальной завесой из водопадов. А это значит, что в жаркий период водопады будут создавать особый микроклимат, так же, как и водоем вокруг специальной зоны.

На первом уровне жильцы смогут отдохнуть на свежем воздухе, откуда, при желании, можно переместиться по винтовой лестнице на второй уровень.

На втором этаже будет озеленение из ковровых растений, а также отдельная зона для отдыха. Спрятаться от солнца и насладиться видом на двор резиденции можно будет под зонтиками.





Игровое пространство для маленьких

Детская площадка — это то место, куда маленькие жители хотят возвращаться снова и снова. Площадка задумана яркой, современной, функциональной, а главное — безопасной.

В разработке принимает участие российская компания «Наш двор», которая имеет многолетний опыт в производстве детских площадок и тренажеров. Также на территории двора будет предусмотрена крытая игровая зона, на которой дети будут под присмотром няни. Здесь можно оставить малыша на время занятий фитнесом или запланированной встречи на территории резиденции.





Места хватит для всех

Во дворах резиденции Mirabad Avenue будут располагаться просторные прогулочные зоны для комфортного времяпровождения каждого жителя.





Спортзал на свежем воздухе

Для активных жильцов во дворе резиденции будет установлена воркаут-зона для занятий спортом. Во избежание нагревания под солнцем, новые тренажеры будут установлены под навесом.

Для безопасных занятий спортом предусмотрена мягкая кровля. Помимо этого во дворе появится фитнес-зал только для жителей.





Вдобавок к основным зонам будут оборудованы беседки, места для игры в шахматы и даже площадка для пинг-понга.

Двор резиденции Mirabad Avenue собрал в себе все, что необходимо стремящемуся к комфорту и успеху, активному и уверенному в себе человеку.





Телефон для справок: (+998) 78−150−22−22.

Адрес отдела продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

График работы: с 9:00 до 19:00 по будням, с 10:00 до 18:00 — суббота и воскресенье.

Сайт: mirabad.uz

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