Указом президента Халилилло Собиржонович Турахужаев назначен председателем Государственного комитета Узбекистана по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, сообщила пресс-служба Агентства государственных услуг при Министерстве юстиции.

До этого назначения Халилилло Турахужаев работал директором Агентства госуслуг с декабря 2017 года, а ранее — занимал должность первого заместителя государственного советника президента в Службе по защите прав граждан, контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц администрации главы государства.

На этом посту Халилилло Турахужаев сменил Абдушукура Абдуллаева, работавшего председателем Госкомгеодезкадастра с 2017 года.