Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Азиатский банк развития (АБР) 29 июня передали предметы медицинского назначения Агентству санитарно-эпидемиологического благополучия Узбекистана для оказания помощи стране в борьбе с коронавирусом, сообщили в пресс-службах представительств.

АБР выделил для Узбекистана грант в размере 1,56 млн долларов на закупку медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты и лабораторных принадлежностей. В качестве первого транша гранта ЮНИСЕФ организовал закупку и доставку лабораторных принадлежностей, которые будут использованы для проведения тестов на COVID-19.

Последующие транши гранта АБР будут использованы для закупки портативных пульсоксиметров и концентраторов кислорода для пациентов с COVID-19, защитной одежды и масок для медицинских работников.

«В Узбекистане, у большинства заболевших COVID-19 болезнь протекала в легкой форме, — говорится в сообщении. — Однако в 15% случаев требуют кислородной терапии в качестве экономически эффективного вмешательства. Это основа поддерживающей терапии при тяжелых респираторных инфекциях, особенно при отсутствии какого-либо специального лечения».

Закупленные медицинские и лабораторные принадлежности, а также средства индивидуальной защиты будут распространены во всех регионах Узбекистана, включая отдаленные районы страны.