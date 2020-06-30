Число зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса за понедельник выросло на 281 и достигло 8503, сообщила пресс-служба Минздрава. Это рекордный прирост случаев за день.

Из 118 последних случаев 74 выявлены в карантинном комплексе под Ташкентом (все — прибывшие из-за границы), 18 — в Ташкентской области (13 — бывшие в контакте с больными и взятые на карантин, 5 — среди населения), 17 — в Самаркандской области (14 — контактировавшие, 3 — среди населения), 9 — в столице (5 — контактировавшие, 4 — среди населения).

В целом из 281 случая за день 255 выявлено в карантинных учреждениях, 25 — среди населения (13 — в Ташкенте, 9 — в Ташкентской области, 3 — в Самаркандской области), 1 — у водителя грузовика, прибывшего из-за границы.

В течение дня было выписано 186 бывших пациентов с коронавирусом, общее число выздоровевших составляет 5682 (66%). Число умерших составляет 26.

На лечении находится 2795 человек, состояние 21 из них тяжелое, 5 — крайне тяжелое.

На карантине в домашних условиях содержится 40218 человек, в стационарных — 24168.





Источник: Минздрав.