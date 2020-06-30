В Ташкенте скончался еще один человек, у которого был диагностирован коронавирус, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана. Это 26-й случай смерти пациента с COVID-19.
Житель Тахиаташского района Каракалпакстана 62-летний Б. Я. 10 июня прибыл из Казахстана и был помещен на карантин. 15 июня из-за сопутствующих болезней был доставлен в больницу в Яккасарайском районе.
19 июня у мужчины был диагностирован коронавирус, и он был переведен в многопрофильную клинику Ташкентской медицинской академии, где все это время находился в реанимации.
Пациент последние пять лет лечился от ишемической болезни сердца, стенокардии, хронической сердечной и печеночной недостаточности.
Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался от легочной и острой дыхательной недостаточности.
Мария Ирматова
в Казахстане человек жил, а может быть и работал, не смотря на все перечисленные заболевания, а у кого их нет после 50 лет. но вернулся на родину и попал в карантинный центр. заразился и умер
Jake Sully
Каждый день количество новых заражённых растёт. И смерти от коронавируса всё больше и больше. Это всё из-за того что люди перестали правильно носить маски.
Нос открыт — и сами заражаются (часто бессимптомно) и других заражают. Никакой самосознательности!
Flyer
количество растет потому что это было предопределено математической статистикой.
чем дольше люди находятся в красной зоне среди инфицированных — тем больше становится скрытых инфицированных носителей.
смысл карантина в том чтобы дать время правительству мобилизовать ресурсы, отстроить инфраструктуру и потом начать тотальную проверку населения в красной зоне, и изолировать всех зараженных от здоровых.
ничего этого не делается, массовые тесты среди населения красной зоны также не проводятся, материальная помощь тоже не оказывается.
с чего вдруг вирусная инфекция остановится?
если люди будут плохо питаться, жить в подавленном состоянии и находиться в постоянном контакте с зараженными — они рано или поздно заразятся.
чем дольше длится такой карантин — тем больше будет зараженных.
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и где этот супер-дупер узбекский препарат Рутан? почему этот препарат не дали погибшему врачу?