В Ташкенте скончался еще один человек, у которого был диагностирован коронавирус, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана. Это 26-й случай смерти пациента с COVID-19.

Житель Тахиаташского района Каракалпакстана 62-летний Б. Я. 10 июня прибыл из Казахстана и был помещен на карантин. 15 июня из-за сопутствующих болезней был доставлен в больницу в Яккасарайском районе.

19 июня у мужчины был диагностирован коронавирус, и он был переведен в многопрофильную клинику Ташкентской медицинской академии, где все это время находился в реанимации.

Пациент последние пять лет лечился от ишемической болезни сердца, стенокардии, хронической сердечной и печеночной недостаточности.

Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался от легочной и острой дыхательной недостаточности.