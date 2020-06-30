В Узбекистане зафиксирована 25-я смерть пациента с коронавирусом, сообщило Министерство здравоохранения.

Это 70-летняя жительница Шараф-Рашидовского района Джизакской области Ф. О., супруга 72-летнего мужчины, у которого также был выявлен коронавирус и о смерти которого сообщалось минувшей ночью. Точная дата смерти обоих пациентов не уточняется.

Ф. О. была помещена на карантин с подозрением на коронавирус 20 июня. 23 июня женщина была госпитализирована в областную инфекционную больницу в реанимационное отделение. Ей был поставлен диагноз «Ишемическая болезнь сердца, стенокардия, хронический бронхит и хроническая сердечная недостаточность, остеохондроз шейных позвонков».

Минздрав уточняет, что женщина на протяжении последних 10 лет получала лечение от ишемической болезни сердца, стенокардии и остеохондроза шейных позвонков.

Несмотря на реанимационные процедуры, пациентка скончалась от острого инфаркта миокарда, острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.