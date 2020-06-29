Все привыкли к тому, что на рынке связи выгоднее всего иметь большие и надежные пакеты. Пользователи мобильного интернета выбирают оптимальные интернет-пакеты, чтобы было больше мегабайтов за меньшие деньги.

Море мобильного интернета дает безграничные возможности как для бизнеса, образования, так и для досуга. Парадокс в том, что чем выше скорость интернета и качество контента, тем быстрее кончается трафик. UZTELECOM исправляет эту несправедливость и заявляет, что чем больше пакет — тем дешевле цены.

Национальный мобильный оператор UZTELECOM предлагает на рынке Узбекистана наиболее выгодные, доступные и большие интернет-пакеты от 500 МБ и до 75 ГБ.

Объем пакетов вырос в 10 раз, а цена стала еще ниже. Уже не верится, что всего два-три года назад наиболее скромный интернет-пакет начинался с 50 МБ. Даже тарифы на проводной интернет два-три года назад включали в себя от 50 до 75 ГБ за ту же стоимость. Вот что значит прогресс технологий мобильной связи.

Сегодня услугами мобильной связи от UZTELECOM пользуется более пяти миллионов абонентов по всему Узбекистану. UZTELECOM — наиболее быстрорастущий национальный мобильный оператор Узбекистана по количеству абонентов.

Важно, что большая часть новых базовых станций запускается в сельской местности и отдаленных районах. Установка новых антенно-мачтовых сооружений, базовых станций и современного оборудования позволяет повысить качество услуг и зону покрытия, а также внедрять более скоростные технологии мобильного интернета.

В настоящий момент работы по модернизации завершены в Ташкенте, Ташкентской, Сырдарьинской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областях и Республике Каракалпакстан. Также на днях успешно прошли работы по модернизации в Хорезмской области. В результате выполненных работ все базовые станции филиала «Узмобайл» АК «Узбектелеком» в вышеуказанных регионах поддерживают технологию 4G LTE.

Команда национального оператора продолжает усердно работать, чтобы скорее завершить модернизацию сети в остальных регионах страны. Также продолжаются работы по возведению новых базовых станций для улучшения уровня покрытия по Узбекистану.

Стоимость малого пакета 500 МБ составляет всего 10 тысяч сумов или 20 сумов за 1 МБ, оптимальный пакет с объемом трафика 12 ГБ стоит 50 тысяч сумов или 4,17 сумов за 1 МБ (почти в пять раз дешевле).

Наиболее крупный и дорогой интернет-пакет объемом 75 ГБ и стоимостью 110 тысяч сумов является более выгодным, потому что стоимость 1 МБ составляет всего 1,46 сума.

Все справедливо: чем больше пакет, тем ниже его стоимость. Жизнь настолько коротка и прекрасна, что ее нужно наполнять только качественным и ярким контентом.

С тарифами на интернет-пакеты UZTELECOM можно ознакомиться по ссылке.

Сайт: uztelecom.uz

Facebook: fb.com/uztelecom

Техническая поддержка: fb.com/groups/tshtt.uz

Instagram: @uztelecomuz

Telegram: t.me/uztelecomuz

На правах рекламы.