Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и главы внешнеполитических ведомств пяти стран Центральной Азии 30 июня обсудят взаимодействие по афганскому урегулированию в формате «С5+1» в формате видеконференции, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Ранее Государственный департамент США сообщал, что спецпредставитель посетит Пакистан, Катар и Узбекистан, куда он отбыл 28 июня, чтобы обсудить мирный процесс в Афганистане.

Залмай Халилзад и главный исполнительный директор Корпорации финансирования международного развития США (DFC) Адам Бойлер посетят Узбекистан 29 июня-1 июля. В ходе визита в Узбекистан они проведут переговоры в Сенате, министерствах иностранных дел, инвестиций и внешней торговли, экономического развития и сокращения бедности Узбекистана.

«В ходе предстоящих переговоров будут обсуждены вопросы поддержки мирного переговорного процесса в Афганистане, перспективы привлечения финансовых средств DFC для реализации инвестиционных проектов в Узбекистане», — добавили в МИДе.