27 июня в Ташкенте открылся новый филиал сети Texnomart. На протяжении 12 лет ритейл предлагает покупателям качественную технику для дома и гаджеты, широкий ассортимент, ненавязчивый и безупречный сервис.





Texnomart Ekstra поменял концепцию и теперь представляет собой новый формат магазина. В отличие от действующих филиалов, где покупатели могли приобрести только бытовую технику и различные гаджеты, в Texnomart Ekstra можно найти мебель и спортивный инвентарь для дома.

Еще одним преимуществом стал интегрированный в пространство кафетерий. Поскольку не каждый настроен на длительный шопинг, здесь можно передохнуть за чашкой кофе или же перекусить.

«Мы долго шли к этому дню. Прошло около девяти месяцев с начала обсуждения формата до открытия пилотного магазина. По значимости для меня это как ребрендинг. Новая атмосфера и удобства, цены как на базаре, персонал — гостеприимный, широкий ассортимент с новинками в каждой категории. Очень рад, что у нас такие сильные партнеры, как IDNT — разработчики/авторы формата, Ziynat Design, которые уже несколько лет производят все наши торговые оборудования и агентство TBWA\CAC\Tashkent», — ­­поделился Зайниддин Шамсиддинов, генеральный директор компании Texnomart.

Заходя в торговый зал, можно заметить обновленный вид демонстрации товаров и эргономичное пространство. Визуально Texnomart Ekstra поделен на три зоны: «Кухня», «Дом», «Спорт» и «Гаджеты».





Путешествие по магазину начинается с территории «Все для дома». В Texnomart Ekstra отказались от привычных стеллажей и возвели интерьерные зоны. В атмосферных пространствах можно потрогать и внимательно рассмотреть каждую деталь, проверить технику и ощутить мягкость постельного белья. Это позволяет представить, как гарнитур и гаджеты будут смотреться в доме, и использовать готовые решения, не прибегая к услугам дизайнеров.





В отдельной тематической зоне расположены товары для домашнего уюта. Здесь можно выбрать кровать, тумбочки, одеяла, подушки и полотенца. Также рядом находятся стиральные машины, которые помогут поддерживать чистоту и свежесть домашнего текстиля.

В Texnomart не забыли и о маленьких покупателях — в магазине представлены игрушки оригинальных производителей. А поскольку в магазины семейного типа потребители приходят с детьми, в Texnomart установили бизиборды, способные увлечь любого непоседу. Пока дети играют в специальной зоне, родители могут спокойно совершать покупки.





Велотренажеры, беговые дорожки и мячи на территории со спортивными товарами удовлетворят потребности и спортсменов, и людей, ведущих активный образ жизни. В конце магазина можно найти стеллажи с гаджетами, телефонами, медиа-аксессуарами, игровыми приставками и техникой для красоты, привычные поклонникам Texnomart’a.

А если в новом магазине нет подходящего товара, то его можно заказать с доставкой на дом из интернет-магазина Texnomart. Для оформления заказа в филиале установлены моноблоки с планшетами. Бесплатная доставка осуществляется в течение 24 часов.





Центральную часть нового шоурума отвели под отдел обслуживания клиентов. Перед оформлением покупки необходимо взять талон в киоске электронной очереди. За стойкой можно не только оплатить товар, но и обратиться за помощью в сервис.





Всю продукцию традиционно можно приобрести в рассрочку, предоставив всего лишь паспорт, однако теперь ассортимент значительно шире, да еще и цены как на базаре.

«Магазин построен по совершенно новой концепции, в основе которой — стремление предоставить покупателям качественный уровень сервиса в Узбекистане не только в категории бытовой техники и электроники. В магазине представлен широкий ассортимент товаров для дома, посуды и аксессуаров. Компания развивает омниканальную бизнес-модель, предоставляя покупателем больше возможностей и доступ к широкому ассортименту. В Texnomart Ekstra клиенты испытывают такой же увлекательный опыт шоппинга, как на традиционном базаре с огромным ассортиментом и разнообразием товарных категорий, активными продавцами. Мы уверены, что в новый магазин будут приходить не только те, кто точно знает, что желает купить. Магазин должен давать новый опыт и идеи для улучшения домашнего уюта и других сфер, вдохновлять на активную и успешную жизнь", — прокомментировал руководитель IDNT, Николай Чумак.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 78−129−20−00.

Адрес: площадь Чорсу, 3А

Ориентир: Toshkent Markazi (бывший ГУМ)

Facebook: fb.com/texnomart

Instagram: @texnomart

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