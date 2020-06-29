Oxbridge International School — это образовательная организация, которая предоставляет обучение по трем программам:

международный бакалавриат IB, где дети обучаются на английском языке с 4 до 15−16 лет;

общеобразовательная школа с углубленным изучением точных наук и английского языка;

детский сад.





Родителям достаточно выбрать направление для своего ребенка: и у него будут образование и навыки, которые пригодятся в 21-м веке. Окончив школу по системе IB, ученики получат сразу два документа об образовании — диплом IB и аттестат государственного образца.

Набор детей в каждое подразделение ограничен в количестве и во времени.





По программе Международного бакалавриата Oxbridge International School предоставляет:

уроки с иностранными учителями, имеющими высокую квалификацию и огромный опыт в преподавании в различных международных школах;

программы, рекомендованные International Baccalaureate;

уроки на английском языке;

развитие творческих способностей в кулинариуме, фаблабе, студии звукозаписи и классе робототехники;

библиотечный фонд от издательств Oxbridge University Press, Cambridge University Press, Pearson и других;

различные выездные экскурсии;

современные классы с эргономичной мебелью и интерактивной техникой;

музыкальный и художественный классы;

спортивные клубы;

охраняемую школьную территорию.





Международный бакалавриат IB — это образовательная программа, которая готовит выпускников к поступлению в ведущие вузы мира. Диплом IB ценится всеми университетами. Выпускники могут стать студентами без экзаменов при условии завершения школы с хорошими результатами.

На данный момент около двух тысяч университетов, среди которых Гарвард, Стэнфорд, Оксфорд, Кембридж, Принстон и многие другие, признают диплом IB. В России абитуриентов с дипломом IB принимают в МГУ, Плехановский университет, МГИМО и некоторые другие.





Международные школы по программе IB работают в 125 странах мира. На данный момент OIS обучает по двум программам:

начальная школа (Primary Years Programme, PYP) для детей от 4 до 12 лет;

основная школа (Middle Years Programme, MYP) для детей от 12 до 16 лет.

Школам IB разрешено предлагать программы, которые подлежат строгому процессу аккредитации, контролируемому IBO, что гарантирует высококачественное образование. Oxbridge International School работает в тесном сотрудничестве с International Baccalaureate Organisation и в скором будущем станет школой IB World.





Выбирая Oxbridge International School, родители могут быть уверены в качественных академических результатах, гармоничном развитии ребенка, психологическом комфорте и здоровом питании.

Подробную информацию можно получить по телефонам: (+998) 71−263−00−15, (+998) 90−900−50−55, (+998) 71−263−00−14 или в школе Oxbridge International School.

Сайт: oisuzbekistan.com

Facebook: fb.com/oisuzbekistan

Instagram: @oisuzbekistan

Telegram: t.me/oisuzbekistan1

На правах рекламы.