Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о присвоении министру культуры Узбекистана Озодбеку Назарбекову почетного звания «Заслуженный артист Туркменистана», сообщила газета «Золотой век».

Звание присвоено за «большие заслуги в укреплении дружественных, братских, добрососедских и партнерских отношений между странами, в содействии многолетнему туркмено-узбекскому культурно-гуманитарному сотрудничеству, а также учитывая успехи в развитии музыкально-песенного искусства и профессиональное мастерство», отмечается в сообщении.

Озодбек Назарбеков также обладает званиями заслуженного артиста и народного артиста Узбекистана, в 2014 году был награжден орденом «Эл-юрт хурмати».