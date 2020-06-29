Природа внесла коррективы в летние процессы — через два дня после календарного начала «чилли» (с 25 июня по 5 августа) на территорию Узбекистана прорвался прохладный и влажный воздух с районов Поволжья, прокомментировали синоптики Узгидромета нетипичную для конца июня погоду минувших выходных.

По центральным и восточным районам прошли дожди с грозами, местами отмечалось усиление ветра. В прошедшие выходные температура воздуха повсеместно понизилась с +35…+40 градусов до +27…29, а местами и ниже.

В понедельник днем температура воздуха начала расти и к середине дня уже достигала +30…+33 градуса, отметили в Узгидромете

Завтра по территории республики ожидается увеличение облачности, в предгорных и горных районах местами возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха будет в пределах +30…+35 градусов.

В середине недели температура воздуха повысится до +32…+37, а к концу недели — вновь понизится до +30…+35 градусов. Синоптики напомнили, что для Ташкента норма дневной температуры в конце июня — начале июля составляет +35…+36 градусов.

В отдельных районах республики ожидается усиление ветра до 15−20 м/с.