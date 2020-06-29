Все привыкли пользоваться частными такси для межрегиональных перевозок, что не всегда бывает надежно. Однако большинство все еще выбирает подобные услуги в то время, как есть компании, предоставляющие проверенные и доступные курьерские услуги.

В связи с этим возникает несколько вопросов:

чей сервис дешевле: частные таксисты или официальные курьерские компании?

7 тысяч сумов за межрегиональную отгрузку — это дорого?

насколько важны транспортные издержки для предприятий электронной коммерции для получения конкурентного преимущества?





У кого сервис дешевле и надежнее?

Люди обычно отправляют свою почту через частных лиц, как правило, водителей такси. Но кто-нибудь думал, что использование службы такси на пятаке в итоге обойдется отправителю дороже?

Причины:

такси до пятака и обратно;

потеря драгоценного времени и, во многих случаях, нервов;

безопасность доставок не гарантируется;

отправитель рискует своим здоровьем в жаркие дни в период пандемии;

и много других неудобств.

Через EMU можно легко отправить свои срочные документы и предметы в любую точку Узбекистана или мира. Услуги EMU являются высокотехнологичными, быстрыми, удобными и наиболее доступными.





Экономия денег и времени одним звонком

После звонка заказчика сотрудники компании приедут, заберут посылку или почту и доставят по указанному адресу в назначенное время. С курьерской службой EMU даже можно отправлять радость своим близким в виде цветов и подарков разных размеров.

Для своевременной доставки посылок операторы устанавливают время и предупреждают получателя за полчаса до получения. Стоимость доставки зависит от размеров посылки и выбранного тарифа.





Один из наиболее дешевых и удобных тарифов — доставка из региональных центров по тарифу «Офис в офис». В течение 24 часов курьеры компании доставят груз до 0,5 кг из одного офиса EMU в другой за 7 тысяч сумов. Также можно застраховать ценные вещи, заплатив 1% от стоимости дополнительных продуктов.

Специально для предпринимателей в области электронной коммерции

Бренд EMU также предлагает отличное партнерское предложение для предпринимателей, которые ведут свой бизнес через Telegram, Instagram, Facebook. Подписав специальное соглашение с брендом EMU, можно дешево и быстро доставлять грузы своим клиентам.





Изюминкой этого специального предложения является то, что есть возможность получения специальных скидок от EMU в зависимости от количества отправлений.

Компания EMU соблюдает правила почтовой и грузовой безопасности в соответствии со специальными инструкциями.

Сотрудники службы всегда на связи и ответят на любые вопросы.





Телефон: (+998) 71−200−96−69.

Cайт: emu.uz

Instagram: @emu_tashkent

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