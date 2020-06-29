Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 29 июня выросло на 83 и составило 8031, сообщило Министерство здравоохранения.

47 новых случаев было выявлено среди граждан, находящихся в карантинном центре, 32 — в Ташкенте (18 — у контактировавших с заболевшими и помещенных на карантин, 14 — среди населения), еще 4 случая среди населения было зарегистрировано в Джизакской области.

Общее число выздоровевших от коронавируса в стране увеличилось до 5329 человек (66%). Лечение проходят 2680 пациентов: 19 находятся в тяжелом состоянии, 6 — в крайне тяжелом.