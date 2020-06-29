«Газета.uz» ранее писала, как правительство Узбекистана своим решением спровоцировало рост цен на цемент, ограничив на месяц импорт белого цемента и портландцемента. Запрет на ввоз был введен 23 апреля в связи с падением спроса на этот материал из-за остановки работы на многих строительных объектах республики, а также для поддержки местных производителей. При этом за день до введения ограничения Антимонопольный комитет предупреждал о том, что это приведет к росту цен.

Ограничение было снято 23 мая, хотя строительство крупных объектов было возобновлено еще в середине апреля, а с 25 апреля начали работать рынки стройматериалов. В результате с апреля цены на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже выросли на 64%, а на последних торгах в пятницу цемент смогли купить только 34% участников, свидетельствуют данные биржи.

«Газета.uz» узнала, с какими трудностями сталкиваются производители газобетона, а также почему правительство решило ввести дневной лимит на бирже на покупку цемента.

«Бешеные цены»

Фото: kommersant.uz

Управляющий делами иностранного предприятия Super Gazoblok Тулкун Исмаилов прокомментировал заявление председателя правления ассоциации «Узпромстройматериалы» Ботира Зарипова, который объяснял ограничение импорта скоплением запасов свыше 1 миллиона тонн цемента и клинкера на складах.

«Мы ведем переговоры с цементными заводами, участвуем в биржевых торгах — все говорят, что цемента не хватает. Во время ограничения импорта тоже не было продукции. Ограничение связывали с карантином, пандемией. Мы не могли понять, причем тут это. Ну хорошо, это было временно. Сейчас импорт возобновили, но это никак не помогло снизить цены. Здесь или монополией пахнет, или кто-то искусственно это делает», — заявил он.

Тулкун Исмаилов отметил, что в последний раз сырье закупалось у Джизакского цементного завода на бирже по 870 сумов за кг, с доставкой — 920 сумов.

«Это по наличному расчету. Если безналичный, то приходится под 1 млн сумов за тонну. Бешеные цены! Мы — производители газобетонных изделий, бетонных изделий — поднимаем цены на свой товар, но местный потребитель не берет по этой цене. Дорого!» — рассказал предприниматель.

Из-за роста цен себестоимость продукции Super Gazoblok выросла в среднем на 45 тысяч сумов.

«Например, 1 кубометр газоблока я продавал по 470 тысяч сумов за наличный расчет. Сейчас в связи с возрастанием цен на цемент моя продукция стоит 510−520 тысяч сумов. Никто не покупает. Я не могу объяснить, что цемент возрос в цене. Это не моя прихоть, зачем мне искусственно повышать цену», — отметил Тулкун Исмаилов.

Предприниматель также указал, что повышение цен на газобетон приводит к повышению цен на квадратный метр строящихся домов, большинство из которых строятся из газобетона.

«Как вы знаете, правительством было дано указание, чтобы с этого года все высотки и дома возводили из газобетонных блоков, отменив строительство с помощью жженого кирпича», — напомнил он.

В октябре президент Шавкат Мирзиёев поручил сократить использование кирпича в строительстве домов. Ожидалось, что это поможет снизить стоимость домов на 30%.

В письме первого заместителя министра строительства Шерзода Хидоятова от ноября 2019 года поручается перейти на новую систему, которая предусматривает строительство многоэтажных домов из монолитного бетона с использованием газобетонных блоков вместо кирпича.

Как закупается цемент на бирже

Фото: eurocement.ru

«Каждое предприятие, которое закупает товар на бирже, привлекает брокера. Ему даете ключ от фирмы, договор, реквизиты, пополняете счет. Он ежедневно отслеживает цены. Скажем, условно, начальная цена на 1 кг цемента составляет 1000 сумов. Торги начались в 12:00. Цена поднимается в зависимости от предложенной цены разных блокеров. Кто-то дал 1500 сумов, другой — 2000 сумов, еще один — 3000 сумов. В итоге по итогам торгов цены становятся нереальными», — заявил представитель Super Gazoblok.

Тулкун Исмаилов заявил, что решил приостановить деятельность предприятия с 25 июня.

«Каждый день идет прирост цены, каждый день. Хотя говорили, что импорт отрыли, все будет нормально. Еще хуже стало. Я решил 25 июня приостановить свою деятельность. Стоимость не позволяет, на рынке спроса на дорогой газобетон нет. Мне нужно было провести калькуляцию, закупить алюминиевую пудру, цемент. Позвонил брокеру, он говорит, что цемент с доставкой обойдется в 940 сумов. Я говорю: „Все, стоп. Не надо ничего“. Пока решили приостановить производство. Сейчас у нас осталось около 1500−2000 кубометров газобетона. Будем его реализовывать», — поделился планами предприниматель.

Он отметил, что у компании были относительно небольшие объемы — закупалось 500 тонн цемента в месяц.

«Мы в принципе и закупаем через биржу. Но есть перекупщики, которые закупают на бирже оптом, а потом с небольшой наценкой продают другим. То есть они приобрели 20 вагонов цемента в марте и держат его до июня, а после продают, когда цена возрастает. Они могут сделать чуть дешевле, чем на бирже, но все равно получат хороший доход. Смысл биржи ведь в том, чтобы производитель мог купить цемент без посредников по приемлемой цене. А сейчас получается, что и на бирже, и у перекупщиков — никакой разницы нет», — заявил он.

За местным цементом дорожает и импортный





Фото: freepik.com

Учредитель компании Imron Construction Lux Хуршид Ходжимуродов рассказал, что импортирует цемент из Таджикистана, поскольку не удовлетворен качеством местного продукта.

«Для производства газобетона нужен портландцемент М-500. В Узбекистане его производят, но он не соответствует стандарту. По документам это М-500, а на самом деле не доходит до М-450. Цена повышается день за днем, особенно после возобновления строительства после карантина. Сейчас она доходит до 900−1000 сумов за килограмм. Я покупаю таджикский цемент из Согдийской области Таджикистана. По качеству узбекский цемент более хрупкий, поэтому нам приходится закупать из-за рубежа», — отметил он.

По его словам, зарубежные производители, исходя из стоимости цемента на внутреннем рынке Узбекистана, тоже повышают цену.

«В Таджикистане 1 тонна цемента стоит от 42 до 50 долларов, со всем затратами товар доходит до Узбекистана за 60 долларов. Они могут продавать по 70−80 долларов, но в связи с тем, что самый дешевый цемент в Узбекистане за 1 тонну стоит 800 тысяч сумов на улице (не на бирже — ред.), зарубежники подняли до 99 долларов», — сообщил предприниматель.

Хуршид Ходжимуродов заявил, что на бирже практически невозможно купить цемент по относительно дешевой цене, если у предприятия маленькие объемы.

«Там надо закупаться минимум до 1000 тонн. Если я захочу 50−60 тонн, то со мной не заключат контракт», — заверил он.

Учредитель Imron Construction Lux указал, что не может поднять цену на газобетон, иначе он станет дороже кирпича.

«Цена на цемент растет как на дрожжах, но мы, производители, не можем повысить стоимость газобетона, поскольку было сказано о необходимости перехода на альтернативу кирпича — газобетон дешевле, практичнее и доступнее. Если мы повысим цену, то перепрыгнем кирпич, рынок газобетона сломается», — объяснил бизнесмен.

До карантина таджикский портландцемент М-500 стоил 800 тысяч сумов за тонну, а узбекский — от 600 до 700 тысяч сумов, утверждает он.

«Сейчас мы работаем на ноль — без прибыли. Многие газоблокщики почти прибыль не получают. Некоторые пытаются как-то похимичить — добавить больше песка, снизив долю цемента, но это сказывается на качестве. Я продаю газобетон по 490−530 тысяч сумов за кубометр, исходя из транспортировки и других расходов», — рассказал Хуршид Ходжимуродов.

Предприниматель также разъяснил, почему многие покупают цемент не на бирже, а у перекупщиков.

«Перекупщики, которые работают в поселке Назарбек, рядом с Куйлюком и другие, они закупают на бирже по 200−1000 тонн. Потом они помещают товар на склад, добавляют расходы на складирование, расходы по 20−30 сумов за загрузку и перегрузку 1 кг цемента на одного человека. Плюс они добавляют НДС в 15%, а также прибыль — в 20%. В итоге цена на 1 кг цемента увеличивается до 800−900 сумов. Если покупать на бирже, то я получу цемент через две недели», — отметил он.

«Цена нестабильная»





Фото: freepik.com

Производитель газобетона в Ташкентской области, пожелавший остаться анонимным, заявил, что испытывает сложности из-за нестабильных цен.

«Сложность в том, что цена нестабильная — она постоянно растет, в связи с чем мы не можем установить стабильную цену на свою продукцию, себестоимость которой на 70% формируется из цемента. В последний раз цемент закупил по 950 сумов за кг на заводе „Ахангаранцемент“. Месяца три назад он стоил 600 сумов. Не знаю, почему так. Недавно мне предлагали таджикский портландцемент М-500, который стоит дешевле ахангаранского портландцемента М-400 Д-20. То есть импортный цемент лучшего качества стоит дешевле местного качеством хуже. Но я не успел купить», — заявил он.

Предприятие повысило стоимость газобетона с 450 тысяч до 500 тысяч сумов за кубометр.

«Честно скажу, я покупаю цемент через посредников. Один раз пытался закупить цемент на бирже — это было просто ужасно. Я заплатил деньги и цемент получил только через две недели. Хотя у меня маленькие партии — по 10 тонн закупаю. Навряд ли у них было скопление цемента на складах», — считает предприниматель.

«Приостановил работу из-за 750 сумов за кг»

Учредитель предприятия Business Partner’s Улугбек Уктамов сообщил, что ему пришлось приостановить работу после того, как цена цемента на бирже превысила 750 сумов за 1 кг. До начала карантина стоимость 1 кг этого стройматериала была в пределах 480−500 сумов.

«Поскольку себестоимость производства газобетона приблизилась к 500 тысячам сумов, а на улице его продают по этой же цене. А при импорте цена выше 1000 сумов. В сутки я использовал свыше 30 тонн цемента, который доставлялся навалом. Покупал в „Ахангаранцементе“ и на Джизакском цементном заводе. Если в Узбекистане заводы не могут покрывать спрос на внутреннем рынке, то цемент привозил из Согдийской области Таджикистана», — заявил он.

По словам предпринимателя, при большом спросе местные заводы начинают ухудшать качество, то есть «отдают не до конца готовый цемент». Поэтому Business Partner’s закупало 70% цемента у местных заводов, а 30% импортировало.

Дневной лимит в 114 тонн

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Как сообщили «Газете.uz» в Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже (UzEx), с 29 июня поручением правительства на покупку цемента одним покупателем установлен дневной лимит в 114 тонн.

«На сегодняшний день наблюдается большой ажиотаж. Большие компании, которые занимаются перепродажей цемента, покупают до 3000 тонн. Таким образом, сужается количество участников, и многие не могут купить этот стройматериал. Лимит устанавливается, чтобы равномерно распределить для всех участников торгов», — отметили в бирже.

В UzEx подчеркнули, что ограничение вводится на некоторое время, пока ситуация на рынке не стабилизируется. Лимит был определен исходя из анализа за последние 10 дней с учетом потребностей предприятий, занимающихся переработкой цемента.

«Если в апреле цена была в пределах 510 тысяч сумов за тонну цемента, то по состоянию на 26 июня она была 792 тысяч сумов. В целом с тех пор цена увеличилась на 64%», — заявили в УзРТСБ.

Сообщается, что 26 июня около 800 предприятий участвовали в торгах на покупку цемента, но купили его только 275 предприятий (34%).

«Лимит вводится в целях обеспечения спроса и интересах предпринимателей, которые реально занимаются строительством или переработкой цемента. Крупные игроки-покупатели являются оптовиками, перекупщиками. Им главное купить в больших объемах по любой цене и перепродать по завышенной цене… Некоторые [перекупщики] таким образом пытались регулировать рынок. А [лимит], в свою очередь, поможет более-менее снять напряжение», — считают в UzEx.

С 30 июня ожидается, что на бирже появится возможность заключать форвардные сделки по цементу, позволяющая осуществлять поставку товаров с отсрочкой на срок до трех месяцев. В рамках таких сделок не будет ограничений по объемам.