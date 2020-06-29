Пресс-служба ГУВД Ташкента прокомментировала дорожно-транспортное происшествие в Шайхантахурском районе столицы, сообщения о котором появились ранее в интернете.

28 июня примерно в 20:50 на улице Зулфияхоним (напротив кафе «Райхон») водитель Spark 53-летний Т. И. совершил наезд на пешехода, 10-летнего Ф. Н., переходившего улицу в 100 м от пешеходного перехода.

Мальчик получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, где, несмотря на усилия врачей, скончался.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека).

Днем ранее, 27 июня в 11:30 на Ташкентской кольцевой автодороге в Сергелийском районе столицы 44-летний водитель Lacetti Д. А. совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. В результате ДТП 57-летняя Г. К. от полученных травм скончалась в больнице, сообщило также ГУВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 266 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств).