Двое жителей Термеза погибли при столкновении автомобилей Matiz и ВАЗ-2101, которое произошло 27 июня, сообщила пресс-служба УВД Сурхандарьинской области.

ДТП произошло примерно в 18:30 на территории Кумкурганского района. Водитель автомобиля Matiz Б. Ш., не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2101 под управлением жителя Кумкурганского района Ж.Ф.

В результате ДТП пассажиры Matiz Ж. М. и несовершеннолетний ребенок Н.Н., находящийся под опекой Б.Ш., от полученных травм скончались в больнице.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса.