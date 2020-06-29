Число подтвержденных в Узбекистане случаев коронавируса COVID-19 за понедельник выросло на 274 и достигло 8222, сообщила пресс-служба Минздрава.

Из общего числа новых случаев 244 подтверждены в карантинных учреждениях и 30 — среди населения (20 — в Ташкенте, 6 — в Бухарской области и 4 — в Джизакской).

В течение дня было выписано 167 бывших пациентов, общее число выздоровевших составило 5496. Число скончавшихся пациентов, у которых был выявлен коронавирус, достигло 24.

На лечении находится 2702 человека, состояние 19 из них тяжелое, 6 — крайне тяжелое.

В настоящее время на карантине в домашних условиях находится 40293 человек, в стационарных — 23485.

Источник: Минздрав.