Число зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса COVID-19 за воскресенье выросло на 266 и достигло 7948, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из 135 последних случаев 108 выявлены в карантинном центре в Ташкентской области (все — прибывшие из-за границы), 14 — в Кашкадарьинской области (все — контактировавшие с больными и взятые на карантин), 11 — в Ташкенте (10 — контактировавшие и взятые на карантин, 1 — среди населения), 2 — в Сырдарьинской области (1 — среди населения, 1 — водитель грузовика, прибывший из-за рубежа).

В целом из 266 случаев за день 247 выявлены в карантинных учреждениях, 16 — среди населения (6 — в Андижанской области, 4 — в Самаркандской, 2 — в Ташкенте, 2 — в Каракалпакстане, 1 — в Ташкентской и 1 — в Сырдарьинской области), 3 — у водителей грузовиков, совершающих международные перевозки.

В течение дня сообщено о 89 выздоровевших пациентах, общее число вылечившихся достигло 5329.

На лечении сейчас находится 2597 человек, состояние 18 тяжелое, 6 — крайне тяжелое. Число скончавшихся пациентов с коронавирусом за день увеличилось на 2 до 22 человек.

В настоящее время на карантине в домашних условиях содержится 40120 человек, в стационарных условиях — 23432.

Источник: Минздрав.