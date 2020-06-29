В Джизаке скончался 72-летний мужчина К. Р., у которого 25 июня был подтвержден коронавирус, сообщила пресс-служба Минздрава Узбекистана. Это 24-й случай смерти пациента с коронавирусом.

Житель Шараф Рашидовского района был помещен на карантин с подозрением на коронавирус 20 июня, 22 июня он был госпитализирован в областную инфекционную больницу.

У пациента наблюдались тяжелое протекание болезни, левосторонняя бронхопневмония, дыхательная недостаточность 2-й степени. Кроме того, у него были диагностированы ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертония, хроническая сердечная недостаточность и сахарный диабет.

Мужчина в течение последних 10 лет лечился от ишемической болезни сердца, стенокардии и сахарного диабета.

В последние дни в связи с дыхательной, сердечной и легочной недостаточностью состояние пациента резко ухудшилось, и он был помещен в реанимацию.

Несмотря на усилия врачей, он скончался от острого инфаркта миокарда и острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.

Ранее в понедельник было сообщено о смерти женщины, у которой был коронавирус, в Бухаре, а в воскресенье — о двух случаях смерти пациентов с коронавирусом.