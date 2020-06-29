Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило о 23-м случае смерти пациента с диагностированным коронавирусом COVID-19.

Жительница Шафирканского района Бухарской области М. С. (1962 года рождения) 21 июня с подозрением на коронавирус была доставлена из районного медобъединения в областную инфекционную больницу.

С диагнозом «Ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертония, ожирение 3-й степени, тромбоэмболия легочной артерии.Дыхательная недостаточность 3-й степени» она была помещена в реанимацию.

Минздрав отмечает, что последние восемь лет женщина лечилась от ишемической болезни сердца, стенокардии, артериальной гипертонии и сердечной недостаточности.

Пациентка скончалась от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности. Минздрав в очередной раз не сообщил дату смерти пациента с коронавирусом.

Днем ранее сообщалось о смерти двух пациентов, у которых был коронавирус, в том числе врача, занимавшегося лечением пациентов с COVID-19.