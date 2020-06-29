В Ташкенте скончался еще один человек, у которого был диагностирован коронавирус, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана. Это 22-й случай смерти пациента с COVID-19 и 2-й случай, о котором сообщено за сутки.

Житель Юнусабадского района Д. Х. (42 года) был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии в отделение реанимации Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи 20 июня. Диагноз: повторное острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт, в первый раз мужчина перенес инсульт в 2018 году).

22 июня у пациента был диагностирован коронавирус, и он был переведен в многопрофильную клинику Ташкентской медицинской академии для оказания специализированной помощи. В связи с резким ухудшением его состояния он был подключен к аппарату искусственного дыхания.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался от острого нарушения мозгового кровообращения и острой дыхательной и легочно-сердечной недостаточности.