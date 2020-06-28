Этнический парк «Навруз» приглашает всех жителей и гостей столицы отведать вкусные блюда по старинным рецептам регионов: Ташкента, Навои, Самарканда, Хорезма, Кашкадарьи и Ферганы.

Шесть ресторанов объявляют об открытии и готовы угостить всех изысканными и традиционными блюдами.





Кухня Кашкадарьи предлагает к столу знаменитое мясо по-кашкадарьински и вкуснейшие лепешки. Ташкентская кухня накормит традиционным пловом, лагманом, сочными мантами, дымлямой, шурпой, казан-кабобом и мангальными шашлыками. По старинным рецептам из Навои можно будет отведать плов и самсу в тандыре, а из блюд Хорезма — плов, шашлыки и рыбу по-хорезмски.





Также здесь попробовать можно и кухню Самарканда: жиз-биз, нохат-шурак, самаркандский плов. А такие ферганские блюда, как чайхана-плов, олтаорыкская сомса и куча ош, заставят каждого стать постоянным гостем парка.

Эти и многие другие блюда в совокупности с обстановкой каждого региона превзойдут все ожидания гостей.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 97−754−04−24.

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