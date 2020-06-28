Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 июня в Намангане провел совещание с участием хокимов области и районов, руководителей сфер и отраслей, а также представителей общественности.

Глава государства отметил, что на местах достигнуты определенные достижения и изменения, но они пока не соответствуют поставленным целям. По его словам, все еще есть руководители, не способные отказаться от устаревшего стиля работы.

«Будет справедливо сказать, что тяжелые последствия, оставшиеся от прошлой системы, препятствуют нашим реформам. В Намангане нет таких [руководителей, которые не способны работать по новой системе]? Есть», — сказал президент.





Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что восстановление экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, является очень сложной задачей, которая требует большой ответственности от должностных лиц исполнительных органов на местах.

«Мы открываем торговые пути, но не все партнеры готовы к этому. С учетом этого какой путь является самым приемлемым для Намангана? Руководители исполнительного органа еще не готовы ответить на этот вопрос. Если у них не поменяется мировоззрение, а депутаты, кенгаши не будут требовать от них, не будут контролировать систему управления исполнительной власти, не будет изменений», — заявил он.

Глава государства отметил, что актуальными остаются вопросы поиска оптимальных путей развития Наманганской области, перезапуска экономики, создания рабочих мест и обеспечения занятости.

«В Узбекистане один район не похож на другой, области тоже отличаются. Наманган кардинально отличается от Бухары или Кашкадарьи. Другая экономика, другой метод работы. Я знаю, что у Намангана должен быть свой путь, но в условиях мирового кризиса мы должны сплотиться и найти решение в области, районе и махалле. Не только хоким и руководители областей, вся общественность должна проснуться. Все мы должны проснуться», — призвал президент.

На совещании была проанализирована работа по сокращению бедности, трудоустройству выпускников учебных заведений и повышению доходов населения в Наманганской области.

Шавкат Мирзиёев отметил, что через образование можно решить большую часть вопросов, связанные с бедностью.

«Почему мы помогаем встать на ноги бедному человеку и не создаем достойные условия для жизни? Важнее всего то, что если мы дадим хорошие знания в дошкольном образовании, народном образовании и высшем образовании, то вопросы, связанные с бедностью, будут решены на 60−70%. Почему я говорю, что начиная с 11-го класса нужно обучать детей, показать правильную дорогу в жизни. Они будут постепенно готовы к нынешней рыночной экономике», — указал он.

В Наманганской области будет реализован эксперимент с введением в школьный аттестат оценки «по освоению одного музыкального инструмента».

«Будет реализован „наманганский опыт“. Выйдет решение кенгаша народных депутатов Наманганской области в разрезе каждого района и школы. Мы все знаем, что при получении школьного аттестата отмечают оценки по физике, математике. Я поручил, чтобы у выпускника 11-го класса в аттестате была оценка по освоению одного музыкального инструмента», — сообщил Шавкат Мирзиёев под аплодисменты зала.

Он объяснил это тем, что вместе с экономикой нужно восстанавливать и культуру, поскольку у народа без «духовной пищи» не будет достижений.

Президент заявил, что выявление и задействование точек роста региона и посредством этого повышение благосостояния населения являются важнейшим условием проводимых экономических реформ.

«Я верю, что Наманган изменится. Изменится во всех сферах», — сказал глава государства.





Должностным лицам поручено обеспечить занятость более 12 тысяч безработных из малообеспеченных семей путем развития предпринимательства и вывести эти семьи из бедности до конца года. Ожидается, что 2000 человек вернутся на работу после возобновления деятельности 600 предпринимателей в сфере торговли и услуг.

Для области разрабатывается программа развития сферы услуг в разрезе районов и городов, на эти проекты будет выделено 80 млрд сумов. 2,3 трлн сумов будет направлено на обеспечение оборотными средствами предпринимателей, выручка которых снизилась из-за карантина, на развитие семейного предпринимательства в этом году выделят 350 млрд сумов.

В области будут реализованы 1953 проекта на сумму 16,3 трлн сумов, будет создано 55 тысяч новых рабочих мест. В частности, в текущем году намечено осуществить 1652 проекта на 8,3 трлн сумов и создать 35 тысяч новых рабочих мест.

Сегодня известные европейские бренды проявляют все больше внимания к наманганским костюмам. Поэтому выделяются земли под крупные текстильные предприятия, совершается переход к глубокой переработке хлопка и производству готовой продукции, отмечается в сообщении пресс-службы президента.

Ранее мы писали, что на совещании Шавкат Мирзиёев, говоря о росте населения Намангана, отметил, что нужно стремиться к «городу-миллионнику». Президент предложил восстановить в составе города Давлатабадский район, упраздненный в 2004 году.