Министерство здравоохранения Узбекистана опубликовало для обсуждения проект постановления президента «О дополнительных мерах по укреплению материально-технической базы Университета AKFA».

В документе отмечается, что университет предоставляет высшее образование в сфере медицины в сотрудничестве с корейским университетом Гачон. Кроме того, вуз достиг соглашения с Сеульским национальным университетом Республики Корея и Нагойским университетом Японии об организации новых направлений обучения в фармацевтике, профессиональной подготовке к медсестринству, радиологии и стоматологии.

Университет AKFA также ведет переговоры с рядом вузов Германии по организации факультетов по техническим направлениям, в том числе с Бременским университетом, Рейнско-Вестфальским техническим университетом и Берлинским университетом имени Штайнбайса.

Документом намечено одобрить реализацию проекта стоимостью 580 млрд сумов (57 млн долларов США), предусматривающего открытие новых образовательных направлений, строительство новых учебно-практических зданий, кампусов, спортивных сооружений, лабораторий и других вспомогательных зданий, а также современный медицинский комплекс для практических занятий студентов.

Для возведения указанных объектов предлагается выделить в постоянное пользование 29,48 га земельной площади в махалле «Парвоз» в Кибрайском районе Ташкентской области, находящейся на балансе ООО Manzarali Bog’dorchilik va Gulchilik при хокимияте Ташкента.

Объекты Manzarali Bog’dorchilik va Gulchilik на указанной площади планируется снести, а саженцы деревьев пересадить в Ташкенте.

В проекте постановления отмечается, что в договоре с Университетом AKFA должны быть предусмотрены налоговые и другие льготы по платежам, субсидирование процентных ставок по кредитам инвестора и другие послабления и преференции, установленные в законодательстве.

Кроме того, со вступлением в силу постановления условия и льготы, определенные в постановлении Кабинета Министров от 15 февраля 2019 года (ПКМ-130), которым было утверждено образование Университета AKFA, будут применяться еще три года.

Реализация инвестиционного проекта планируется в три этапа — с 2021 по 2027 годы.

В порядке исключения, до 1 апреля 2021 года предлагается разрешить проводить строительные работы одновременно с разработкой проектно-сметной документации, а также выполнением проектной документации на основе строительных норм развитых стран (Республика Корея, Германия, Турция).

Ожидается, что с принятием проекта документа 6-й пункт ПКМ-130, где говорится о размещении университета в зданиях и сооружениях Шайхантахурского медицинского колледжа в столице, утратит силу.