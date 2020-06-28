Количество подтвержденных случаев коронавируса в Узбекистане выросло на 88 и достигло 7813, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из общего числа новых случаев 64 выявлены в карантинном комплексе в Ташкентской области, 14 — в Андижанской области (8 — у бывших в контакте с заболевшими и взятых на карантин, 6 — среди населения), 6 — в Каракалпакстане (2 — у контактировавших и взятых на карантин, 2 — среди населения и 2 — у водителей грузовиков, прибывших из-за границы), 4 — в Самаркандской области (среди населения).

Число выздоровевших от коронавируса увеличилось на 8 и составляет 5248, число скончавшихся пациентов, у которых была выявлена инфекция, — 21.

На лечении в настоящее время находится 2544 человека.