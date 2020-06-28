Количество выявленных в Узбекистане случаев коронавируса COVID-19 за субботу выросло на 255 (днем ранее — на 250) и составило 7682, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из 131 случая, выявленных за последние часы, 49 пришлось на карантинный центр под Ташкентом (все — среди прибывших из-за рубежа), 45 подтверждены в Ташкентской области (5 — среди населения, 32 — водители грузовиков, совершающие международные перевозки, 8 — среди бывших в контакте с больными и взятых на карантин), 34 — в столице (22 — среди населения, 12 — среди контактировавших с больными и находящимися на карантине), 3 — в Навоийской области (среди контактировавших и взятых на карантин).

В целом за день 169 случаев подтверждено в карантинных учреждениях, рекордные 54 — среди населения (39 — в Ташкенте, 6 — в Ташкентской области, 4 — в Сырдарьинской, 4 в Сурхандарьинской и 1 — в Бухарской области), 32 — водители грузовиков.

В течение дня было выписано 202 вылечившихся пациента — в Ташкенте (184) и Хорезмской области (18). Общее число выздоровевших от коронавируса достигло 5240.

Число получающих лечение выросло до 2422 (днем ранее — 2369), состояние 19 пациентов тяжелое, 7 — крайне тяжелое.

На карантине в домашних условиях находится 39673 человека, в стационарных — 23991.





Источник: Минздрав.