25 июня выпускник Кибрайского финансово-экономического колледжа в Ташкентской области был найден повешенным в недостроенном доме соседей, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Место происшествия посетила оперативно-следственная группа. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Прокуратура района проводит доследственную проверку.

Молодой человек (2002 года рождения) работал в типографии. Был младшим ребенком в семье (один брат и две сестры) и находился на попечении матери.