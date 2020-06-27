Президент Шавкат Мирзиёев начал рабочую поездку в Наманганскую область с Папского района, где посетил плодоовощной кластер «Нуран уз», сообщила пресс-служба главы государства.

Кластер организован на 1885 га, здесь выращиваются абрикос, вишня, виноград, арбуз, дыня и другие фрукты и овощи. Ожидается, что в следующем году сад даст полный урожай и принесет до 70 тонн фруктов.

Президент отметил, что районы Наманганской области должны быть специализированы на выращивании определенных сельскохозяйственных культур, в том числе Касансайский, Чартакский, Янгикурганский районы — на садоводстве.

«У нас нет другого выбора. У нас богатая земля, мы должны использовать это, показать Наманган как пример для других регионов, пробудить людей. Обеспечим землей, семенами, саженцами, средствами, остальное зависит от усилий самих людей», — сказал Шавкат Мирзиёев.

В Чартакском районе глава государства ознакомился с проектом строительства комплекса теплиц на территории массива «Баланд адир». На реализацию проекта стоимостью 13 млрд сумов выделяется 6,7 млрд сумов субсидий из Фонда содействия занятости и 6,3 млрд сумов льготных кредитов банков.





Сейчас построены и переданы владельцам 800 теплиц мощностью 7000 тонн овощей в год. Ожидается, что остальные 200 теплиц сдадут в эксплуатацию к концу июля.

«Преимущество этого проекта заключается в том, что на основе принципа „один район — один продукт“ в одном месте будет выращиваться качественная экспортоориентированная продукция, а малоимущие семьи получат стабильный источник дохода и занятости», — отмечается в сообщении.

В Учкурганском районе Шавкат Мирзиёев посетил предприятие DB Group Eco по выращиванию редких пород рыб на реке Нарын. Стоимость проекта составляет 40 млрд сумов, из которых 28 млрд — банковские кредиты, 12,5 млрд — средства инициаторов проекта. Создано 100 рабочих мест.





Годовая производственная мощность предприятия составляет 1500 тонн рыбной продукции. На основе европейского опыта налажено интенсивное выращивание деликатесных пород рыб, включая форель и лосось. Рыбная икра и корма импортируются из Дании и Германии.

«Такие редкие породы рыб должны быть доступными для населения. Для этого необходимо локализовать производство рыбных кормов. Только когда стоимость снизится, рынок станет более активным, у людей будет больше рыбы на столе, а прибыль предпринимателя удвоится», — сказал президент.

Здесь глава государства также ознакомился с презентацией новых проектов по развитию различных отраслей сельского хозяйства в регионе. Планируется, что в 2020 году в области будет реализовано 84 новых проекта в сфере животноводства, будут созданы мясоперерабатывающие предприятия. Президент поручил создать кластер по производству и переработке шерсти, распределить 20 тысяч овец и коз на контрактной основе среди 1500 домашних хозяйств Папского и Чустского районов.

В сфере птицеводства реализуют 39 проектов и создадут 440 рабочих мест. Будут профинансированы 46 проектов в области пчеловодства. В Намангане поручено запустить комплекс по производству и фасовке 10 тысяч тонн экспортоориентированного меда.

В Намангане Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами в малой промышленной зоне «Юксалиш». Здесь намечено реализовать 95 проектов на сумму 1,2 трлн сумов в таких отраслях, как производство строительных материалов, машиностроение и металлообработка, электротехника, текстиль и швейное производство.





На сегодня завершено 32 проекта на сумму 66,9 млрд сумов. Предприятия промышленной зоны выпускают шифер, стальные бесшовные трубы, металлические изделия, водяные насосы и электродвигатели, махровые полотенца, большие емкости для воды, а также пластиковые трубы и детали, носки и трикотажные изделия.

Затем президент посетил в городе образцовую махаллю «Орзу», в которой проживает около 12,5 тысячи человек. К приезду главы государства дан старт реализации проектов «Безопасная махалла» в этой махалле и «Умный город» в Намангане.





Целью новой системы — постоянное изучение социально-экономической ситуации в городе и ежедневный мониторинг. Все индикаторы отображаются на мониторе через географическую карту. В частности, постоянно вводятся данные о населении, одиноких престарелых, учебных заведениях, рынке труда, инвестиционных проектах, бедных семьях и криминогенной ситуации. Система, запущенная в качестве эксперимента, будет затем подключена к электронным базам данных во всех сферах.

«Руководители секторов в областях теперь будут нести ответственность за результаты в борьбе с преступностью. Мы переходим к этой системе, чтобы найти ответы на вопросы: насколько снизилась преступность, сколько сбившихся людей было возвращено на верный путь?», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Президент в этот день также побывал в Намангане в парке культуры и отдыха «Афсоналар водийси», который занимает 155 га. Там глава государства ознакомился с проделанной работой и пообщался с посетителями.





Сейчас там работают тематические парки с 16 видами аттракционов, амфитеатр на 2400 мест, 7 видов водных аттракционов и аквапарк с 16 бассейнами, 2 водопада и музыкальных фонтана, 3 ресторана, 2 парковки на 1800 мест. К марту 2022 года планируется запустить центр ремесленников, мечеть, гостиницу на 400 мест и 110 вилл.

Ожидается, что когда парк будет функционировать полностью, он сможет обслуживать 600 тысяч гостей в год.