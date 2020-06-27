С июля в Каракалпакстане, областях и Ташкенте должны открыться не менее одной автомобильной заправочной станции (АЗС) с высококачественным дизельным топливом и автобензином, отвечающим требованиям стандарта Евро-5. Такое поручено дано Министерству энергетики постановлением президента от 25 июня об организации производства автомобилей Volkswagen в Узбекистане.

Как сообщили «Газете.uz» в Минэнерго, реализацией топлива стандарта Евро-5 на своих заправках будет «Узбекнефтегаз». Кроме того, по данным источника «Газеты.uz», аналогичные заправки планирует открыть компания Jizzakh Petroleum, который будет покупать его у «Узбекнефтегаза» и импортировать из других стран.

Как сообщалось ранее, с 2023 года после модернизации Ферганского НПЗ Jizzakh Petroleum будет самостоятельно производить бензин марки Аи-92 и дизтопливо стандарта Евро-5.

Евро-5 — экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах. Обязателен для всех новых грузовых автомобилей, продаваемых в Евросоюзе с октября 2008 года, для легковых автомобилей — с 1 сентября 2009 года.

Напомним, Ферганский НПЗ был передан в доверительное управление Jizzakh Petroleum в марте этого года. Стоимость проекта по модернизации завода оценили в 300 млн долларов.

Ранее «Газета.uz» писала, что выпуск автомобилей Volkswagen в Узбекистане начнется в 2022 году. До этого модели Volkswagen и Škoda будут импортироваться в готовом виде для изучения спроса на рынке.