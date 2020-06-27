26 июня в 5:10 на Малой кольцевой автомобильной дороге в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента произошло столкновение мотоцикла Yamaha YZFR6 и грузовика Shacman, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

В результате ДТП водитель мотоцикла (35 лет) получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

По предварительной причине, водитель грузовика неожиданно изменил направление движения, и, совершая разворот, не заметил мотоцикл, имеющий приоритет движения.

По факту происшествия возбуждено дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств) Уголовного кодекса.