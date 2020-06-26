В пятницу по большей части Узбекистана сохранится сухая и жаркая погода, лишь по Ферганской долине местами возможен небольшой кратковременный дождь и гроза, сообщила пресс-служба «Узгидромета».

Дневная температура воздуха будет в пределах +35…+40 градусов. При этом на северные районы уже началось вторжение прохладной и слабовлажной воздушной массы с районов Поволжья. По Каракалпакстану и Хорезмской области температура сегодня днем понизится до +30…+35 градусов.

В субботу прохлада распространится на всю территорию страны, увеличится облачность. По Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям и по Ферганской долине местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Дневная температура воздуха понизится до комфортных для конца июня значений +27…+32 градуса.

С прохождением холодного фронта вторжения 26 и 27 июня по стране ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, местами порывы могут достигать 23−28 м/с.

В воскресенье территория страны будет находиться под влиянием сухой и прохладной воздушной массы. Ожидается погода без осадков, со слабыми ветрами. Лишь в предгорных и горных районах местами возможен кратковременный дождь и гроза.

В ночные часы температура понизится до +15…+20 градусов, дневная — сохранится в пределах +27…+32 градусов, что на 2−3 градуса ниже нормальных значений для последней пятидневки июня.