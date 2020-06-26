«Образование и профессия — 2020» — это выставка образования, организованная на полноценной онлайн-платформе для проведения выставочных мероприятий. В выставке примут участие высшие учебные заведения из России, Германии, Австрии, Малайзии, Белоруссии, ОАЭ и Турции.

Выпускники, абитуриенты и все желающие получат подробную информацию об университетах и поступлении в 2020—2021 учебном году. Участники смогут напрямую задать все интересующие вопросы представителям учебных заведений, получить консультацию о возможностях обучения в период пандемии, а также подать документы онлайн не выходя из дома.

Платформа отличается тем, что позволяет воплотить весь спектр межличностного взаимодействия на выставке. Во время онлайн-выставки на каждом стенде будут работать сотрудники в том же режиме, что на офлайн-мероприятии. Они воссоздадут максимально удобный вид общения — будь то видеоконференция, аудиозвонок или чат, не сложнее чем Whatsapp или Zoom, но без необходимости скачивать приложения.

Посетители онлайн-выставки «Образование и профессия — 2020» смогут узнать все об условиях обучения в период пандемии, ознакомиться с разнообразием учебных программ, форм, а также возможностей поступить в вуз как на бюджетной, так и на коммерческой основе.

Те, кто боялся потерять год и не успеть начать обучение в текущем году, приняв участие в выставке «Образование и профессия — 2020», смогут получить информацию о поступлении, подать документы и стать студентами. Именно в этом году абитуриенты Узбекистана могут пообщаться с представителями университетов и приемных комиссий полностью дистанционно.

Те, кого интересует образование в Германии, могут посетить стенд посольства ФРГ Study in Germany. Там можно получить подробную информацию об обучении в этой стране.

Если необходимо сдать IELTS и получить подробную информацию о нем, то в рамках партнерского стенда Британского совета можно задать все интересующие вопросы и даже зарегистрироваться для сдачи экзамена.

Также в рамках выставки пройдет презентация совместного проекта компании My Fair и АО «Российский экспортный центр» (информационный партнер выставки) «Новые технологии и оборудование для учебных заведений Узбекистана произведенных в России». Это специализированная деловая онлайн-миссия российских компаний, которая будет организована в июле. Проект будет интересен руководителям всех учебных заведений, которые используют в процессе образования современные технологии и эффективные новаторские методы. У проекта будет отдельный стенд для подробного ознакомления и общения.

Онлайн-платформа хорошо работает на всех устройствах: персональных компьютерах, ноутбуках, планшетах, смартфонах. Не нужно ничего скачивать и устанавливать дополнительно. На онлайн-выставке используются интерфейсы и функционал, знакомые подавляющему большинству пользователей. Все, что на этот раз нужно для участия или посещения выставки — это любое устройство с доступом в интернет.

Выставка проводится при партнерской поддержке:

Erasmus+ и делегации Европейского Союза в Узбекистане;

ФГБУ «Главэкспертцентр»;

представительства Британского Совета в Узбекистане;

представительства «Россотрудничества» в Узбекистане;

представительства «Российского экспортного центра» в Узбекистане;

представительства Республики Татарстан в Узбекистане;

управления народного образования Ташкента;

АЛ International House.

Организаторы выставки: My Fair, Eva Consulting, My Expo, НОУ «Рособразование».

Посещение выставки бесплатное.

Онлайн-выставка «Образование и профессия — 2020» пройдет с 26 по 28 июня с 12:00 по 20:00 на сайте My Fair.

Телефоны: (+998) 78−140−55−65, (+998) 90−972−55−45 (+998) 90−972−55−25.

Сайт: myfair.events

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