Поздравление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днем работников печати и средств массовой информации, который отмечается 27 июня, опубликовала пресс-служба главы государства.

«Выражаю вам глубокую благодарность за то, что, несмотря на нынешнюю непростую ситуацию и трудности, возникшие из-за распространения пандемии, вы добросовестно выполняете свой профессиональный долг по доведению до населения оперативной и достоверной информации, всестороннему освещению проводимых в нашей стране демократических реформ», — говорится в послании.

Глава государства отметил в поздравлении, что за прошедший год для обеспечения открытости работы государственных органов и организаций пресс-службы многих министерств и ведомств были преобразованы, а в 201 районном и городском хокимияте — сформированы впервые. Кроме того, в последние годы создано почти 290 частных и ведомственных интернет-изданий.

«Самое главное, отечественные средства массовой информации, всесторонне анализируя происходящие в стране масштабные процессы обновления, обращают внимание государственных ведомств и общественности на социальные проблемы и недостатки на местах», — отмечается в поздравлении.

«Сегодня мы находимся в поиске путей развития всех сфер, в том числе информационной. Естественно, что при этом наряду с успехами бывают недочеты и упущения», — говорится в послании.

«Следует признать, что раскрытие жестких требований и важнейших тенденций современности, критический анализ, смелое вынесение на обсуждение общественности волнующих людей тем и проблем все еще не стали доминирующими в национальном медиа-пространстве. К сожалению, в большинстве средств массовой информации преобладают материалы, не имеющие высокого социального значения, в духе отчетности и высокопарности», — подчеркивается в послании.

Еще один важный вопрос: общественность беспокоит низкий уровень знаний и профессионализма, культуры дискуссии у некоторых наших журналистов и блогеров, отмечается в поздравлении.

По мнению президента, в этой связи основной задачей является «глубокое изучение и устранение таких недостатков, переход от количественных к качественным показателям в сфере средств массовой информации, повышение эффективности их работы».

«Сегодня, строя правовое демократическое государство, мы должны следовать признанным во всем мире, незыблемым требованиям и критериям журналистики. Главнейшие из этих принципов — объективность и достоверность. Любой, кто действует в информационном поле — будь то журналист или блогер, обязан соблюдать эти правила», — говорится в поздравлении.

«Мы должны уделять особое внимание тому, чтобы будущие журналисты обладали глубокими знаниями и профессиональным мастерством, имели активную гражданскую позицию, владели наряду с родным иностранными языками, информационно-коммуникационными технологиями», — отмечается в опубликованном тексте.

В послании говорится, что эта работа будет еще более эффективной, если при подготовке высокопрофессиональных кадров «мы будем опираться на богатое духовное наследие нашего народа». В пример приводится наследие джадидов, в том числе национальная школа журналистики ученого и публициста Махмудходжи Бехбуди, 145-летний юбилей отмечается в этом году.

В связи с этим президент предложил учредить стипендию имени Махмудходжи Бехбуди для студентов Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана, «что послужит воспитанию молодежи в духе национальной идеи».

В поздравлении также отмечается, что нужно глубоко изучать опыт ведущих медиакомпаний мира в области подготовки и работы с кадрами, расширять обмен опытом с зарубежными журналистами, международное сотрудничество в этой сфере.