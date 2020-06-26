Invento International School — это новый проект, ставящий перед собой цель обеспечить качественным дошкольным образованием детей от 2 до 7 лет. В детском саду Invento созданы все условия для гармоничного развития каждого ребенка и воспитания в нем лучших качеств.

Каждая деталь в Invento создана с любовью к юным воспитанникам. А процесс обучения и воспитания организован в полном соответствии с программой Международного бакалавриата IB PYP и нацелен на максимальное раскрытие талантов и способностей каждого ребенка.





Игровые формы обучения

Игровые занятия в группах по праву считаются одной из эффективных форм обучения. Ведь в процессе игры ребенок учится принимать самостоятельные решения и договариваться со сверстниками. Благодаря этому развивается аналитическое мышление и формируются навыки поведения в обществе. В Invento занятия по академическим дисциплинам чередуются с обучающими играми.

Для этого в детском саду имеется KIDZANIA. Здесь дети являются настоящими хозяевами мини-городка, пробуют себя в разных профессиях — от пожарных и врачей до операторов телефонной связи. Играя в KIDZANIA, воспитанники учатся налаживать взаимоотношения друг с другом и понимать важность каждой профессии.





Развитие творческих навыков

Творчество дает мощный импульс развитию мышления. Чтобы у ребенка был острый и пытливый ум, а сам он вырос креативно мыслящим человеком, важна насыщенная творческая среда.

Invento — это настоящая творческая лаборатория, в которой дети могут учиться рисованию на больших полотнах в специальной арт-комнате, танцам в просторном хореографическом зале и актерскому мастерству, показывая своим родителям постановки в амфитеатре.





Программа питания

От качественного питания зависит то, насколько физически крепким, здоровым и развитым вырастет ребенок. В Invento International School разработана специальная программа пятиразового питания. Она включает в себя блюда богатые белком и углеводами, а также полезными витаминами и минералами, необходимыми для здоровья. Отдельное внимание уделяется питанию детей, имеющих аллергические реакции и непереносимость к определенным видам продуктов.

В рацион воспитанников входят каши из различных злаковых культур и зерновых, натуральные мясные и молочные продукты, свежие фрукты и овощи, питательные супы, салаты и вкусные десерты. За качеством следят профессионалы, входящие в Ассоциацию поваров Узбекистана.





В Invento International School воплотились передовые идеи отечественных и зарубежных педагогов, психологов, диетологов и других специалистов. Стараниями десятка профессионалов своего дела в детском саду воссоздана атмосфера заботы и домашнего уюта. Убедиться в этом может каждый родитель на живой экскурсии по Invento.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−99−99.

Адрес: ул. Фурката, 4А, МДЦ Tashkent City

Сайт: invento.uz

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