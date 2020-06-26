В условиях карантина онлайн-сервисы доставки начали стремительно развиваться и набирать популярность. Онлайн-супермаркет «ДоДома» в приложении Express24 не стал исключением. «ДоДома» предлагает большой ассортимент свежих фруктов, овощей, мясной и молочной продукции, детского питания, бытовой химии, зоопродукции и прочего.





Ежедневная поставка свежих овощей и фруктов

На склад супермаркета «ДоДома» ежедневно доставляется хлебобулочная и плодоовощная продукция от фермерских хозяйств. Все, что не было продано за день, утилизируется вечером или возвращается обратно производителю. Это гарантирует ежедневную свежесть и высокое качество продуктов.

Контроль сроков годности

При хранении продуктов всегда актуальна проверка сроков годности. Чтобы контролировать свежесть продукции, компания установила на складе автоматизированную систему учета товаров, которая следит не только за их количеством, но и заранее оповещает менеджера об истечении срока годности. Это исключает возможность просрочки товаров.





Температурный режим

На территории супермаркета «ДоДома» установлены две морозильные и холодильные камеры, а также два промышленных витринных холодильника. Товары хранятся в соответствии с санитарными нормами и без потери качества.

Каждая товарная группа расположена по отдельным зонам. А это значит, что продовольственные товары не смешиваются с непродовольственными. Обустроена отдельная фреш-зона для хранения и фасовки фруктов, овощей и зелени.





Мясо разделывается в отдельном помещении со специальным холодильным оборудованием, зоной рубки и разделки.

Также есть зона для фасовки готовой продукции и подачи в торговый зал.

Безопасная доставка

Собранные заказы комплектуются в специальные транспортировочные термосумки. В них помещают хладагенты, которые держат холод до восьми часов. Это необходимо для поддержания температурных режимов перевозки продуктов категорий Fresh и Ultra Fresh. Таким образом, при поставке продуктов до клиента товары «ДоДома» сохраняют свежесть даже при высокой температуре на улице.





Процесс доставки

Доставка осуществляется через приложение Express24, которое можно скачать по ссылке. В приложении нужно зайти в раздел «Маркет» и выбрать супермаркет «ДоДома», добавить все необходимое и ждать бесплатной доставки до дома.

Ежедневные акции на популярные продукты по доступным ценам можно отслеживать на официальных страницах.

Сайт: express24.uz/vendors

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