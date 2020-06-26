Жилой комплекс Manzara — это свыше 74 тысяч кв. м застроенной площади. В девятиэтажных домах размещены 756 квартир с различной планировкой и площадью от 45 до 127 кв. м.
Важным преимуществом покупки недвижимости в жилом комплексе Manzara является то, что все квартиры поступают в продажу с уже готовым качественным ремонтом. Помимо чистовых отделочных работ покупателю предоставляется квартира, в которой уже установлены:
- оконные рамы;
- входная и межкомнатные двери;
- высококачественное покрытие полов;
- двухконтурный котел;
- отопительные радиаторы;
- газовая плита;
- вытяжка;
- полное сантехническое оборудование вместе с кафельным покрытием в ванной комнате.
Инфраструктура жилого комплекса предусматривает комфортное времяпровождение жителей и их гостей. В уютном внутреннем дворе есть зоны для прогулок, спортивные и детские площадки, а также бесплатный наземный паркинг.
Также есть возможность приобрести квартиру в кредит до семи лет.
Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Чинабад
Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00 без выходных.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.
Сайт: bizninguylar.uz
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