Жилой комплекс Manzara — это свыше 74 тысяч кв. м застроенной площади. В девятиэтажных домах размещены 756 квартир с различной планировкой и площадью от 45 до 127 кв. м.





Важным преимуществом покупки недвижимости в жилом комплексе Manzara является то, что все квартиры поступают в продажу с уже готовым качественным ремонтом. Помимо чистовых отделочных работ покупателю предоставляется квартира, в которой уже установлены:

оконные рамы;

входная и межкомнатные двери;

высококачественное покрытие полов;

двухконтурный котел;

отопительные радиаторы;

газовая плита;

вытяжка;

полное сантехническое оборудование вместе с кафельным покрытием в ванной комнате.





Инфраструктура жилого комплекса предусматривает комфортное времяпровождение жителей и их гостей. В уютном внутреннем дворе есть зоны для прогулок, спортивные и детские площадки, а также бесплатный наземный паркинг.





Также есть возможность приобрести квартиру в кредит до семи лет.

Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Чинабад

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00 без выходных.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

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